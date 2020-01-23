اليوم.. طلاب إعدادية الدقهلية يؤدون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية





وشدد على رؤساء اللجان بضرورة توفير الراحة والهدوء النفسي للطلاب خلال فترة الامتحانات و عدم السماح باستخدام المحمول للملاحظين والطلاب أثناء الامتحان، واتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وتم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية تعمل على مدار أيام الامتحانات لاستقبال أى شكاوى وحلها فورا .



يختتم طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية بالدقهلبة والذين يبلغ عددهم ١٠٣آلاف طالب اليوم الخميس فى امتحاناتهم لنصف العام الدراسي.يؤدون الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية وسط طقس بارد بعض الشيء مصحوب برياح خفيفة.وصرح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم انه تم تجهيز ٥٤١لجنة امتحانية فى ١٧إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال الطلاب، مؤكدا أنه قد تم الانتهاء تماما من كافة التجهيزات الخاصة باللجان.