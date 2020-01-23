تريند الفن | ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم .. لحظة الهجوم على الفنان محمد إمام

كشفت المتسابقة والطفلة هايدي محمد، عن أن كل ما تردد حول إبلاغها إدارة برنامج "ذا فويس كيدز"، أنها تظهر بالبرنامج كنوع من التقدير لمشاركتها فقط وذلك بعد اختيار كل مدرب من ثلاثة "نانسى عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي" فريقه المكون من 15 متسابقا لم يحدث وغير صحيح.