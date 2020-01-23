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فن

تريند الفن | ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم .. لحظة الهجوم على الفنان محمد إمام

الخميس 23/يناير/2020 - 08:39 ص
ماجد المصري
ماجد المصري
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحققت بعضها قراءات عالية.. نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها:


نشر الفنان محمد إمام، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على تويتر، ظهر فيه لحظة هجوم الجمهور عليه في افتتاح فيلم "لص بغداد" مؤخرًا.



تعرضت الفنانة مى عز الدين لموقف محرج مع طبيبها الخاص وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بسبب قصر قامتها. 



كشف الفنان ماجد المصرى عن تعرضه لموقف محرج مع سيدة دفعه إلى ضربها وصفعها بالقلم كما تعرض إلى الضرب اثناء تواجده فى جامعة طنطا. 


كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حقيقة تصريحها المثير للجدل حول فكرة مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" الذى يناقش قضية تلقيح الفتاة بالخطأ. 


كشفت المتسابقة والطفلة هايدي محمد، عن أن كل ما تردد حول إبلاغها إدارة برنامج "ذا فويس كيدز"، أنها تظهر بالبرنامج كنوع من التقدير لمشاركتها فقط وذلك بعد اختيار كل مدرب من ثلاثة "نانسى عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي" فريقه المكون من 15 متسابقا لم يحدث وغير صحيح.


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