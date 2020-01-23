إقلاع 25 رحلة بالون في الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، بعد تحسن الطقس، اليوم الخميس انطلاق 25 رحلة بالون طائر على متنها 500 سائح، من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى .

وذلك بعد استئنافها عقب إلغائها بالأمس بسبب سوء الأحوال الجوية ، وانطلق اليوم تت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.





وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد المنطاد على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن، ويصعد السائح الى المنطاد و تقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة الى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.