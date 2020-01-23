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محافظات

أهالي مدينة الغردقة يقطعون عشرات الأميال للتبرع لصالح مرضى السرطان في الأقصر

الخميس 23/يناير/2020 - 09:32 ص
مستشفي شفاء الأورمان
مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام
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شمس يونس
زار وفد من سيدات ورجال وشباب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مقر مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك في زيارة مبهجة وإصرار من أهالي مدينة الغردقة على قطع عشرات الأميال لتقديم الدعم لمرضى السرطان من محافظات الصعيد.

وأكد أهالي مدينة الغردقة لدى زيارتهم للمستشفي، على أنهم أصروا علي تنظيم تلك الزيارة المبهجة ليكونوا سفراء بالصور التذكارية التي التقطوها المستشفى مع المرضى داخل أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والأقسام المختلفة والتجهيزات العالمية، والتي تم التبرع بها بالكامل من أهالي مثلهم ومؤسسات وهيئات وخلافه، لحث جميع أبناء محافظة البحر الأحمر على إطلاق مسيرات تبرع ضخمة لهذه المستشفى التي تعتبر أول صرح طبي مجاني لعلاج السرطان بجنوب الصعيد.
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