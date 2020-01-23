أهالي مدينة الغردقة يقطعون عشرات الأميال للتبرع لصالح مرضى السرطان في الأقصر

زار وفد من سيدات ورجال وشباب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مقر مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، و ذلك في زيارة مبهجة وإصرار من أهالي مدينة الغردقة على قطع عشرات الأميال لتقديم الدعم لمرضى السرطان من محافظات الصعيد.



