جناح وزارة الدفاع بمعرض الكتاب.. عرض مخطوطات نادرة للتعريف بالتاريخ العسكري للجيش المصرى.. إصدارات متنوعة من الأفرع الرئيسية وإدارات القوات المسلحة.. وكتب لهيئة البحوث العسكرية وحروب الجيل الرابع

جناح وزارة الدفاع:

عرض الإصدارات الخاصة بمعدات إدارة الموسيقات العسكرية

الجناح يضم إصدارات إدارة الشئون المعنوية المطبوعة والمرئية والمسموعة

تتميز إصدارات ومطبوعات القوات المسلحة بالجودة العالية التى تعتمد على مواكبة التطور في مجال صناعة الكتاب

الجناح يشمل عرض لمجلة الأسطول والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وإصدارات هيئة تنظيم وإدارة القوات المسلحة

الاشتراك بالمخطوطات النادرة التي تم تسجيلها على أسطوانات مدمجة بغرض التعريف بالتاريخ العسكرى للجيش المصرى

عرض مجلدات تضم معارك الجيش المصرى فى العصر القديم والعصر الحديث وقصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة

يتكون من عدة مكتبات للمعرفة العامة والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والعلوم البحثية والتاريخ والجغرافيا والأدب والفنون واللغات

عرض إصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التي يصدرها المركز فى مختلف المجالات النفسية التى تخدم القطاع المدنى

إصدارات هيئة المساحة العسكرية التي تخدم القطاع المدنى بمختلف أشكالها وإدارة الخدمات الطبية التى تصدرها فى مختلف المجالات الطبية



افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أمس، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "مصر أفريقيا: ثقافة التنوع"، وذلك خلال الفترة من ٢٢ يناير حتى ٤ فبراير ٢٠١٩ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





وتشارك القوات المسلحة بجناحها السنوي للكتب والمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحادية والخمسين، والذي يستمر حتى الرابع من فبراير القادم، وذلك فى إطار نشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التى تتناول التاريخ العسكرى المصرى العريق.





ويتكون جناح وزارة الدفاع من عدة مكتبات للمعرفة العامة والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والعلوم البحثية والتاريخ والجغرافيا والأدب والفنون واللغات، فضلًا عن الاشتراك بالمخطوطات النادرة، والتى تم تسجيلها على أسطوانات مدمجة بغرض التعريف بالتاريخ العسكرى للجيش المصرى، كما تقدم هيئة البحوث العسكرية عددا من المجلدات تضم معارك الجيش المصرى فى العصر القديم وعقب الفتح الإسلامى وفى العصر الحديث وقصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة على مر العصور، بالإضافة إلى إصدارات للتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية وأسلوب إسقاط الدول.





ويبرز الجناح الإصدارات الخاصة للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة من مجلة الأسطول ومجلة القوات الجوية ومجلة قوات الدفاع الجوى وإصدارات هيئة تنظيم وإدارة القوات المسلحة من دليل التجنيد للشباب توزع على الجمهور، والإصدارات الخاصة بمعدات إدارة الموسيقات العسكرية التيتعرض بمكتبة الفنون بجناح وزارة الدفاع.





فضلًا عن إصدارات إدارة الشئون المعنوية المطبوعة والمرئية والمسموعة للعرض والتوزيع على الجمهور، وإصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التي يصدرها المركز فى مختلف المجالات النفسية، والتى تخدم القطاع المدنى، وإصدارات هيئة المساحة العسكرية التي تخدم القطاع المدنى بمختلف أشكالها، وإصدارات إدارة الخدمات الطبية التى تصدرها فى مختلف المجالات الطبية المتخصصة والنشرات العلمية.





وتتميز إصدارات ومطبوعات القوات المسلحة بالجودة العالية التى تعتمد على مواكبة التطور في مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات، كما يتميز جناح وزارة الدفاع بالمعرض بتصميم فنى متحضر، إضافة للعديد من التماثيل واللوحات الجدارية والفنية لجذب زوار المعرض، حيث يفتح الجناح أبوابه لاستقبال الجماهير والإطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض.





وتحرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة والدورية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب لتقديم البطولات والتضحيات وأعمال الشخصيات العسكرية التى أثرت فى الحياة المصرية وتنمية روح الولاء والانتماء للقوات المسلحة.