AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دعوات فى بريطانيا لجمع 3.5 مليون إسترليني لإنقاذ منزل المخرج ديريك جارمان

الخميس 23/يناير/2020 - 09:23 ص
ديريك جارمان
ديريك جارمان
Advertisements
أ ش أ
 أطلق صندوق الفنون في المملكة المتحدة نداءً عامًا لإنقاذ منزل وحديقة المخرج البريطاني "ديريك جارمان" في مقاطعة "كنت".

وقال المتحدث باسم صندوق الفنون البريطاني: "إنه يجب جمع 3.5 مليون جنيه إسترليني بحلول 31 مارس القادم لإنقاذ منزل المخرج الراحل، الذي يتعرض لخطر بيعه على نحو خاص، وتشتيت محتوياته، وفقد إرثه الفني".

وأضاف أنه سيتم استخدام الأموال لتأسيس برنامج تم تمويله بشكل دائم لحفظ وصيانة المبنى".

وأوضح "ستيفن دوشار"، مدير صندوق الفنون البريطاني، أنه تم جمع 750 ألف جنيه إسترليني من الصندوق الوطني للتراث التذكاري، و500 ألف جنيه إسترليني من صندوق الفنون، و250 ألف جنيه إسترليني من صندوق لينبري الاستئماني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينها 7 آلاف منزل.. سواحل انجلترا مهددة بابتلاع البحر لها خلال سنوات

بـ 218 مليون جنيه سنوياً.. محمد صلاح يتصدر قائمة الأعلى أجراً في ليفربول

لأول مرة.. محمد صلاح بصحبة والدته وشقيقه

مفاجأة بشأن عقد ساديو ماني مع ليفربول

ترشيحاتنا

تجربة مثيرة وممتعة.. كارتيرون: أعجبت بالزمالك وأنا أقود الأهلي

عذر أقبح من ذنب.. شاهد خادمة تضع يد رضيعة في الماء المغلي لسبب غريب

كارتيرون يعد جماهير الزمالك ببناء فريق قوي.. تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 - 1 - 2020 و القنوات الناقلة

حالات لا يجوز إخراج الزكاة فيها.. تعرف عليها

لكل اسم حكاية.. استولت عليه المدرسة الإنجليزية.. قصة جاردن سيتي حي مصر الراقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها