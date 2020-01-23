AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أول علاج لمرض الغدة الدرقية.. تفاصيل

الخميس 23/يناير/2020 - 09:29 ص
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
Advertisements
أ ش أ
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أول دواء لعلاج أمراض الغدة الدرقية، وهى حالة نادرة حدث فيها التهاب للعضلات والأنسجة الدهنية الموجودة وراء العين، مما يتسبب فى دفع العينين للأمام وانتفاخهما للخارج.

وتمت الموافقة على دواء "تبيزا"، بناءً على نتائج دراستين شارك فيهما 170 مريضًا يعانون من مرض عين الغدة الدرقية النشط، والذين تم اختيارهم بصورة عشوائية لتلقي "تبيزا" ودواء وهمي آخر.

ومن بين المرضى الذين تم إعطاؤهم دواء "تبيزا"، أظهر 71 في المائة في الدراسة الأولى و83 في المائة في الدراسة الثانية انخفاضًا أكبر من مليمترين في بروز العين مقارنة بنسبة 20 في المائة، و10 في المائة من الأشخاص الذين تلقوا العلاج الوهمي، على الترتيب.

وقالت ويلي تشامبرز، نائبة مدير قسم منتجات زراعة وجراحة العيون في مركز الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "تمثل موافقة اليوم علامة فارقة هامة لعلاج أمراض الغدة الدرقية"، مشيرة إلى أنه لا يوجد حاليًا سوى خيارات علاجية محدودة للغاية لهذا المرض الذي يُحتمل أن يكون منهكًا. 

وأضافت أن هذا العلاج له القدرة على تغيير مجرى المرض، وقد يقي المرضى من إجراء جراحات جراحية متعددة، وذلك من خلال توفير خيار بديل غير جراحي للعلاج.

ويرتبط المرض بالانتفاخ الخارجي للعين، وقد تكون له مجموعة متنوعة من الأعراض مثل ألم العين أو الرؤية المزدوجة أو الحساسية للضوء أو صعوبة إغلاق العين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسبب التخلف العقلى.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن هرمون الغدة الدرقية

الغدة الدرقية أبرزها.. تعرفي على أسباب سقوط الشعر

سرطان الغدة الدرقية .. الأعراض والتشخيص وطرق العلاج .. تقرير

اكتشف علاجا جديدا للورم الليمفاوي

دواء جديد للقضاء على الصداع النصفي

انتبه.. أعراض تكشف زيادة هرمونات الغدة الدرقية وعادات تسبب الإصابة بها

ترشيحاتنا

هايدي محمد تكذب برنامج ذا فويس كيدز وترد بقوة على عاصي الحلاني ..فيديو

موقف محرج.. ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم ويتعرض لـ «علقة سخنة» ..فيديو

ننتظر قرار الإدارة.. أمير مرتضى: الزمالك مستعد لخوض السوبر الأفريقي في قطر

اخبار الفن.. موقف محرج لـ مي عز الدين مع طبيبها.. إيمان العاصي بإطلالة مثيرة.. رقصة محمد رمضان تحت الماء

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

بعد عرضه بدور العرض.. تعرف على آراء الجماهير في فيلم لص بغداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها