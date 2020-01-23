إزالة تعديات وضبط مصنع عصائر غير مرخص بالواسطى في بني سويف

حيث قامت " اليوم الأربعاء" الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى،برئاسة عادل ضيف الله،بإزالة عدد 30 حالة تعد "في المهد" على مساحة 30 قيراط أرض زراعية،وذلك بواقع 25 حالة بقرية صفط الغربية التابعة لمجلس قروي ميدوم،و3 حالات بقرية أطواب، و2 حالة بالميمون ،وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسؤولي الزراعة،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وشدد المحافظ على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديريتي الأمن، والزراعة،للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.
من جانبه أكد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية من التموين والصحة والبيئة والطب البيطرى من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين ولضمان جودة و سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.