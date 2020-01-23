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محافظات

إزالة تعديات وضبط مصنع عصائر غير مرخص بالواسطى في بني سويف

الخميس 23/يناير/2020 - 09:28 ص
إزالة تعديات
إزالة تعديات
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد قبل تفاقهما.

 

حيث قامت " اليوم الأربعاء" الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى،برئاسة عادل ضيف الله،بإزالة عدد 30 حالة تعد "في المهد" على مساحة 30 قيراط أرض زراعية،وذلك بواقع 25 حالة بقرية صفط الغربية التابعة لمجلس قروي ميدوم،و3 حالات بقرية أطواب، و2 حالة بالميمون ،وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسؤولي الزراعة،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

 

وشدد المحافظ على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديريتي الأمن، والزراعة،للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.

 

ومن ناحية أخرى تمكنت إدارة تموين الواسطى من ضبط مصنع"غير مرخص"لإنتاج العصائر الطازجة المعبأة في زجاجات بلاستيكية مقلدة وتم ضبط محتوياته من عبوات مملوءة بكميات كبيرة وعبوات آخرى فارغة معدة للملء وبراميل وأختام مزورة وأسماء لمصانع بمدينة العاشر من رمضان،حيث تم التحفظ علي المضبوطات ومصادرتها وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .

 

من جانبه أكد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية من التموين والصحة والبيئة والطب البيطرى من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين ولضمان جودة و سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

إزالة تعديات وضبط مصنع عصائر غير مرخص بالواسطى في بني سويف
إزالة تعديات وضبط مصنع عصائر غير مرخص بالواسطى في بني سويف
إزالة تعديات وضبط مصنع عصائر غير مرخص بالواسطى في بني سويف
إزالة تعديات وضبط مصنع عصائر غير مرخص بالواسطى في بني سويف
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