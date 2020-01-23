إزالة تعديات وضبط مصنع عصائر غير مرخص بالواسطى في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.





وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد قبل تفاقهما.