حصنوا أولادكم.. هند النعسانى توجه رسالة لأولياء الأمور.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن الأديب الراحل عباس العقاد نصح القراء بمقولة شهيرة وهى "اقرأ كتابًا جيدًا ثلاث مرات انفع لك من ان تقرأ كتبًا ليست جيدة"، لافتة إلى أن القراءة هى أساس الحياة و"اقرأ" هى كانت أول كلمة نزلت على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.





وأضافت هند النعسانى، خلال برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم، الخميس، أن الدول الغربية وصلت للدرجة الكبيرة من العلم والتكنولوجيا بسبب العلم والمعرفة، مشيرة إلى أن الأجانب فى أوقات فراغهم يقرأون حتى وهم منتظرين وسائل المواصلات.





وتابعت أن الكتاب هو الصديق الذي من المفترض ألا يفارق صديقه نهائيًا، لأنها ما زال الشخص الأهم الذى يبحث عن الإبداع.





وأوضحت أن اليوم يبدأ أول أيام المعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، ويفتح أبوابه للجمهور، مؤكدا أنه يجب أن نشجع بعضا على العودة للقراءة مرة أخرى وغرسها فى الأطفال.





وأشارت إلى أن القراءة هي التي تشكل وعى ووجدان الأطفال، لذلك يجب تشجيع طلابنا في المدارس على القراءة، لأنها تحصنهم من التطرف الفكرى، ومن أوقات الفراغ القاتلة والمدمرة للأطفال اولشبابا، ونصحت أولياء الأمور قائلة: "حصنوا أولادكم من أوقات الفراغ القاتلة بالقراءة".