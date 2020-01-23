AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بـ حاشية مكونة من 200 شخص.. بوتين يزور إسرائيل

الخميس 23/يناير/2020 - 09:18 ص
بـ حاشية مكونة من
بـ حاشية مكونة من 200 شخص.. بوتين يزور إسرائيل
Advertisements
سمر صالح

سيصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اليوم الجمعة على رأس الوفود القادمة الى إسرائيل للمشاركة في منتدى "الهولوكوست" مستمرة.

 

ووصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ومن أبرز الزعماء الذين وصلوا إلى إسرائيل حتى الآن ملك إسبانيا الملك فيليب، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

 

وذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس الروسي يزور إسرائيل بمرافقة حاشية مكونة من 200 شخص وخمسة طائرات. كما سيزرو الرئيس الروسي بيت لحم اليوم ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن.

 

واجتمع قادة وزعماء الدول على مأدبة عشاء احتفالية في مقر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

 

وحتى الان وصل الى اسرائيل 42 وفدا دوليا للمشاركة في اعمال المنتدى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذكرى الهولوكوست.. بوتين يزور إسرائيل فى هذا التوقيت

الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين لـ إسرائيل

بوتين ونتنياهو يبحثان الملف الإيراني والوضع في سوريا

بمشاركة 50 سياسي إسرائيلي.. إحياء ذكرى الهولوكوست الـ75

إسرائيل تحيي ذكرى الهولوكوست 75 بهذه الطريقة

41 رئيسا يصلون إسرائيل.. ونتنياهو يخادع العالم للهرب من الجنايات الدولية

ترشيحاتنا

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

مدرب واقعي بخلاف جروس.. مدحت العدل يتغزل في كارتيرون

تركيا: لن نرسل عسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

ملابسات جديدة .. فادى الهاشم زوج نانسى عجرم يمثل للتحقيق قى قضية قتيل فيلتها

أول علاج لمرض الغدة الدرقية.. تفاصيل

لا أنظر لـ الأهلي.. كارتيرون: هدفي دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها