بـ حاشية مكونة من 200 شخص.. بوتين يزور إسرائيل

سيصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اليوم الجمعة على رأس الوفود القادمة الى إسرائيل للمشاركة في منتدى "الهولوكوست" مستمرة.

ووصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ومن أبرز الزعماء الذين وصلوا إلى إسرائيل حتى الآن ملك إسبانيا الملك فيليب، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس الروسي يزور إسرائيل بمرافقة حاشية مكونة من 200 شخص وخمسة طائرات. كما سيزرو الرئيس الروسي بيت لحم اليوم ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن.

واجتمع قادة وزعماء الدول على مأدبة عشاء احتفالية في مقر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وحتى الان وصل الى اسرائيل 42 وفدا دوليا للمشاركة في اعمال المنتدى.