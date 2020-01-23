شرفت مصر.. هند النعساني تشيد بجهود مخرج مناورة قادر 2020.. فيديو

قالت الاعلامية هند النعسانى، إن أى عمل ناجح يكون وراؤه أشخاص كثيرون يعملون فى الكواليس يجتهدون للخروج بالعمل بصورة جميلة وكاملة، لافتة إلى المجهود الكبير الذى بذل خلال تصوير وإخراج مناورة قادر 2020 والتى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى.

وأشادت هند النعسانى، خلال برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، اليوم الخميس، بمجهود محمد يونس مخرج مناورة قادر 2020، مشيرة إلى أنه من أخرج المناورة بهذا النجاح الكبير.

وتابعت أنه يجب أن نبرز ونكرم كل من عمل فى تلك الكواليس، مؤكدة أن محمد يونس يعمل فى قناة صدى البلد كمخرج.

ووجهت له رسالة قائلة " أنت مش بس شرفت صدى البلد، أنت شرفت مصر كلها"، وقدمت له سقفة على الهواء كتحية له لخروج المناورة بهذا الشكل المشرف لها.