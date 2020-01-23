29 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 23 -1-2020

ننشر أسعار الأسماك اليوم، الخميس، 23-1-2020، بأصنافها المختلفة في سوق العبور، وفقا لآخر التطورات في سوق الجملة بشكل دوري.





أسعار الأسماك اليوم 23 يناير 2020





سجل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 23 إلى 29 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" سعرا يترواح بين 18 إلى 22 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نمرة 1 سعرا يترواح من 30 إلى 36 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيها، وسمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.





وسجل سعر سمك المكرونة الخليجي نحو 30 جنيها، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 460 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.





أسعار الأسماك اليوم الخميس





وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 64 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" 48 جنيها، وسمك البورى "2" 38 جنيها.





وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، وسمك المكرونة السويسي 64 جنيها، وسمك الكابوريا بـ 150 جنيها، وسمك السبيط 160 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، وسمك الجمبري 360 جنيها.