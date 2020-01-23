AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

29 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 23 -1-2020

الخميس 23/يناير/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الأسماك اليوم، الخميس، 23-1-2020، بأصنافها المختلفة في سوق العبور، وفقا لآخر التطورات في سوق الجملة بشكل دوري.

أسعار الأسماك اليوم 23 يناير 2020

سجل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 23 إلى 29 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" سعرا  يترواح بين 18 إلى 22 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نمرة 1 سعرا يترواح من 30 إلى 36  جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيها، وسمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.

وسجل سعر سمك المكرونة الخليجي نحو 30 جنيها، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 460 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم الخميس 

وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 64 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" 48 جنيها، وسمك البورى "2" 38 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، وسمك المكرونة السويسي 64 جنيها، وسمك الكابوريا بـ 150 جنيها، وسمك السبيط 160 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، وسمك الجمبري 360 جنيها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

35 جنيهاً لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 21-11-2019

كيلو البلطي يسجل 35 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 24-11-2019

26 جنيها لكيلو البلطى.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 12-12-2019

24 جنيهاً لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم 19-12-2019

كيلو البلطي يسجل 24 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم السبت 21-12-2019

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 22-12-2019 | خدمات

ترشيحاتنا

بعد تصريحاتها المثيرة.. رانيا يوسف تكشف حقيقة تلقيح ابنتها بالخطأ

تريند الفن | ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم .. لحظة الهجوم على الفنان محمد إمام

في بيان رسمي.. الرجاء المغربي يطالب بتغيير حكم مباراته أمام الترجي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 - 1 - 2020 و القنوات الناقلة

اعتراف غريب يثير قضية الفلسطينية «إسراء غريب» من جديد.. تفاصيل

مختبئين في أماكن غريبة.. شاهد لحظات القبض على عمالة مخالفة في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور

فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.. زهير مراد يبهر متابعيه بتصميماته فى باريس

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس