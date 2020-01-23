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اقتصاد

6 جنيهات لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 23-1-2020

الخميس 23/يناير/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 23 يناير 2020 فى سوق العبور لتجارة الجملة، ومع طرح محاصيل ومنتجات العروة الشتوية للمحاصيل فى الأسواق.


أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 23 / 1 / 2020    

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 5.65 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 4.50 جنيه، والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.

 اسعار الخضروات فى مصر اليوم

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 5 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4.5 إلى 7.5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 5 لـ8 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

اسعار الخضروات فى مصر اليوم الخميس

كما تراوح سعر البسلة من 10 إلى 12 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 10 إلى 14 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، والثوم من 14 إلى 20 جنيها، وسعر السبانخ من 4 إلى 6 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 5 إلى 8 جنيهات.  

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 23-1-20202

وتراوح سعر البرتقال البلدى من 2 إلى 4 جنيهات، والبرتقال السكري من 2 إلى 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيهات، واليوسفي سجل نحو 6 جنيهات.

اسعار الفاكهة فى سوق العبور اليوم الخميس 

وسجل سعر التفاح سوري لبناني 18 جنيها، وعنب مستورد أسود 25 جنيها، والبلح السيوي 20 جنيها، والرمان يتراوح سعره بين 5 لـ 9 جنيهات، والجوافة من  5 إلى 9 جنيهات.
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