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شركة كبرى مستوردة للسيارات تدرس تشغيل خط ملاحى إلى ميناء بورتوفيق

الخميس 23/يناير/2020 - 11:00 ص
وفد من احدى كبرى
وفد من احدى كبرى الشركات المستوردة للسيارات
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حسن غنيمة
استقبلت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وفدا من إحدى كبرى الشركات المستوردة للسيارات لبحث طلب الشركة بتشغيل خط ملاحى من عدة موانئ إلى ميناء بورتوفيق لاستقبال السيارات ودراسة إمكانية تطوير وتعميق أحد الأرصفة بالميناء، ليصل إلى أكبر غاطس يتسع لاستقبال سفن السيارات، وكذلك استئجار ساحات ومخازن للتخزين، وذلك نظرا لأهمية موقع الميناء المتميز بوجوده بالقرب من المدخل الجنوبى لقناة السويس.

وقام الوفد بزيارة ميدانية للميناء للتعرف على جاهزية الميناء لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة والوقت اللازم للدخول أثناء تواجد السفن، وأولوية التراكى على الرصيف، والساحات التخزينية المتاحة بالميناء لاستقبال السيارات وتخزينها.

وأشاد الوفد بإمكانيات الميناء، خاصة الأرصفة والساحات، حيث من المنتظر استقبال سفن بحمولات تصل إلى 5 آلاف سيارة مع بداية تشغيل الخط الملاحى.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للنهوض بالموانئ البحرية للوصول إلى المعدلات التنافسية مع الموانئ العالمية، وحرصا من الهيئة على تسويق الفرص الاستثمارية بالموانئ التابعة بالتزامن مع مشاركة وزير النقل بفعاليات منتدى البنية التحتية البريطانية الأفريقية بالعاصمة البريطانية لندن وجهوده المبذولة بدعوة الشركات العالمية بالاستثمار بالموانئ المصرية، وتأكيده على حرص القيادة السياسية على دعم جميع المشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، ومنها إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى الذى سيكون قاطرة لتنمية صعيد مصر فى المستقبل القريب.

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