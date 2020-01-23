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اقتصاد

لماذا تم اختيار البنك التجارى الدولى لعضوية فريق عمل الاقتصاد الرقمي؟

الخميس 23/يناير/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
اختير البنك التجاري الدولي، لعضوية "فريق عمل الاقتصاد الرقمي" (DETF)، وبذلك أصبح المؤسسة المصرية الوحيدة التابعة للقطاع الخاص التي يتم اختيارها، حيث يعمل الفريق على عمل الشراكة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، بهدف تحقيق التكامل وترسيخ أطر التعاون بين مختلف بلدان القارة الأفريقية.


ويتكون "فريق عمل الاقتصاد الرقمي" من مجموعة متنوعة من الأطراف ذات العلاقة، مثل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية وغيرها لتطوير السياسات والتوصيات اللازمة لإنشاء جهات تنسيقية على المستويات المحلية والإقليمية والقارية لضمان توحيد الجهود بين المبادرات قيد التنفيذ.


ويستهدف البنك من خلال "فريق عمل الاقتصاد الرقمي" المساهمة في تأسيس اقتصاد رقمي يقوم على أربع ركائز رئيسية، وهي توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بأسعار معقولة للجميع، وضمان حصول جميع المواطنين على المهارات الرقمية الأساسية، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية ومواصلة تطوير الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وتعد هذه الخطوة تأكيدا على مكانة البنك الرائدة وجهوده في تطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي.
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