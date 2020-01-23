لحظة وصول الرئيس السيسى إلى احتفالية عيد الشرطة.. فيديو

وصل الرئيس السيسي منذ قليل، إلى احتفالية تكريم رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، وعدد من أسر الشهداء الأبطال من أبطال الشرطة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاد إلى أرض الوطن أول أمس، الثلاثاء، وذلك بعد مشاركته في قمة برلين حول ليبيا، وكذلك قمة بريطانيا إفريقيا للاستثمار.





وكان الرئيس السيسي قد عقد أول أمس "الثلاثاء" أكثر من اجتماع مهم، فقد التقى بمقر رئاسة الوزراء في لندن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وعقب الانتهاء من مقابلة رئيس الوزراء البريطاني، وصل إلى قصر باكنجهام الملكي للقاء الأمير وليام دوق كامبريدج ونجل ولي العهد.