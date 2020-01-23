«القزعة» قاد الميكروباص ودهسهم.. مصرع سمكري وإصابة 2 في مشاجرة بالشرقية

لقي مواطن مصرعه تحت عجلات ميكروباص بالمجاورة 38 دائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأصيب اثنان آخران علي خلفية قيام مسجلين خطر بالتشاجر وقيام أحدهم بقيادة الميكروباص بشكل عشوائى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وإخطار نيابة العاشر من رمضان.





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تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بسنتر المجاورة 38 وقيام سائق ميكروباص بدهس 3 أشخاص ووفاة أحدهم، فيما توجهت قوة من القسم إلي موقع الحادث لفحص البلاغ.

وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بين "أحمد.ع" وشهرته القزعة، وبين آخر بسبب خلافات مالية، وتطورت المشاجرة الي قيام "القزعة" بقيادة سيارة ميكروباص بشكل عشوائي ودهس 2 من المتشاجرين معه ومواطن يدعى "مصطفى" سمكري متواجد بالمنطقة.

لقي السمكري مصرعه وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي ونقل المصابان إلي مستشفي الزقازيق العام وتم التحفظ عليهما تحت حراسة من الشرطة، ويكثف ضباط مباحث القسم جهودهم لضبط المتهم الثالث الهارب " القزعة" قائد السيارة الميكروباص.

وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم الهارب وجار تحرير محضر بالواقعة.