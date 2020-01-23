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أخبار البلد

لجنة انتخابات البيطريين تحظر الخوض فى الحياة الخاصة للمرشحين وعقوبات ضد المخالفين

الخميس 23/يناير/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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محمد غالي
حددت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف وكيل النقابة العامة، محموعة من المحظورات التى يجب على المرشحين الالتزام بعدم ارتكابها، فى الدعاية الانتخابية، خلال سير إجراءات الانتخابات.

وأوضحت اللجنة أن المحظورات هي: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية من الأطباء البيطريين، عدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين الأطباء بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، عدم الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة أو أى وسيلة أخرى من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على أرائهم وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة، أن من يخالف ذلك فسيتم التحقيق معه فورا والعرض على لجنة التأديب بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، طبقا للائحة والقانون.
لجنة انتخابات البيطريين تحظر الخوض فى الحياة الخاصة للمرشحين وعقوبات ضد المخالفين
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