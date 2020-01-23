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الرئيس السيسى يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري باحتفالية عيد الشرطة الـ 68.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 10:23 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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شيرين عادل
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، أكليلا من الزهور على النصب التذكاري باحتفالية عيد الشرطة 68.

وقد وصل  الرئيس السيسي منذ قليل، إلى احتفالية تكريم رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، وعدد من أسر الشهداء الأبطال من أبطال الشرطة.


وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد عاد إلى أرض الوطن أول أمس، الثلاثاء، وذلك بعد مشاركته  في قمة برلين حول ليبيا، وكذلك قمة بريطانيا إفريقيا للاستثمار.

وكان  الرئيس السيسي  قد عقد أول أمس أكثر من اجتماع مهم، فقد التقى بمقر رئاسة الوزراء في لندن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وعقب الانتهاء من مقابلة رئيس الوزراء البريطاني، وصل إلى قصر باكنجهام الملكي للقاء الأمير وليام دوق كامبريدج ونجل ولي العهد.
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