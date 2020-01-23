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أخبار البلد

نقدر جهودكم لحماية الوطن..رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 10:28 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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أ ش أ

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وقال "مدبولي" في برقية له: "أنتهز هذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ لأبعث لكم خالص التقدير على ما تبذلونه من جهود من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات".


واختتم: "راجيًا لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام".

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