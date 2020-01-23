نيفين مكرم تكشف أجندة المؤتمر العربي الأول للمعلوماتية فى الأورام.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين مكرم رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، إن تنظيم مصر للمؤتمر العربي الأول للمعلوماتية فى الأورام، سبقه خطوات تنظيمية وتقريب للخبرة واستضفاة الخبرات بالإضافة لكليات الطيب، والحاسبات والمعلومات.





وكشفت نيفين مكرم، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، عن إنشاء مجموعة بحثية بهدف الاستدامة ومواصلة الجهود بعد إقامة المؤتمر والتى تتكون من أطباء أورام ، وباحثين من تكنولوجيا المعلومات.





وأكدت نيفين مكرم، أن الدولة تبدي اهتماما كبيرا بمجال الذكاء الاصطناعي عن طريق نقل الذكاء البشرى أو الأعمال المهمة في مجال الأورام للأجهزة، باستخدام برامج معينة وبإمكانيات عالية الجودة.





ولفتت نيفين مكرم إلى أن علوم البيانات يمكن الاستفادة منها عن طريق البيانات الموجودة، وأنماط معرفة جديدة ونقل الخبرات الطبية لأن البيئة لها تأثير واكتشاف أنماط جديدة فى الأبحاث الطبية.





وتابعت نيفين مكرم، أن المؤتمر سيضم عدد من المهتمين بمجال الأورام سواء كانوا يعملون بالمجال الطبي أو المهتمين بمجال التكنولوجيا عن طريق الإحصائيات الطبية.















