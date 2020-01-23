شحن وتفريغ 9 آلاف طن صودا ورخام وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة SELIN، التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 114 مترا، والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 4500 طن صودا من الميناء والسفينة GPACE -A التى ترفع علم الكاميرون ويبلغ طولها 82 مترا والغاطس 8 أمتار، وذلك لتفريغ 5400 طن رخام بالميناء.





وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.





اقرأ أيضا:









كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 6 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.



