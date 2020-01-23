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محافظات

شحن وتفريغ 9 آلاف طن صودا ورخام وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس 23/يناير/2020 - 11:02 ص
ميناء
ميناء
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كتب محمد الغزاوى
استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة SELIN، التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 114 مترا، والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 4500 طن صودا من الميناء والسفينة GPACE -A التى ترفع علم الكاميرون ويبلغ طولها 82 مترا والغاطس 8 أمتار، وذلك لتفريغ 5400 طن رخام بالميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

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كما سجل ميناء غرب  بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 6 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.
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