42.1 % زيادة في المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل وكرامة عام 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2018 ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:





المبالغ المنصرفة من تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي.





وبلغـت قيمة المبالغ المنصرفة مـن تكافل وكرامة وفقا للنشرة الإحصائية 13.2 مليار جنيه عـام 2018 مـقـابل 9.3 مليار جنيه عــام 2017 بزيـادة بلغت 42.1٪ .





وبلغ عدد الأسر المستفيدة 2.2 مليون حالة عام 2018 مقابل 2.3 مليـون حـالـة عام 2017 بانخفاض بلغ 2%.





وعن المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعى، بلغـت قيمـة المبالغ المنصرفـة من المعـاشات والمساعدات 7.1 مليار جنيه عـام 2018 مـقـابل 7.5 مـليار جـنيـه عــام 2017 بانخفاض بلغ 4.4%.





وبـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة 1.77 ملـيون حالة عام 2018 مقابل 1.83 عام 2017 بانخفاض بـلـغ 3.1 % ويرجع ذلك الانخفاض إلي استبعاد الشخص المستحق في حالة الوفاة أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش المطلقات .





وعن التــأمــيـن الاجـــتمــاعـــي بـالــقـطــاع والــحـكـومــي بلغ إجمالي قيمة المعاشات 72.9 مليار جنيه عام 2017/ 2018 مقـابل 62.4 مليار جنيـه عـام 2016/2017 بزيادة بلغت 16.8 ٪ و بلغ عدد الحالات المستفيـدة 3.4 مليون حالة عام 2017 / 2018 مقابل 3.3 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 3.4 ٪.





وعن التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بـلــغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتماعي علي المنتفعين 5.2 مــليـار جـنـيـه عام 2017/2018 مقابل 4.5 مليار جنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 16.6 % .





- وبـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 3.3 مليـون حالـة عام 2017/2018 مـقابـل 3.2 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 3.4%.





- بلغـت قيمـة المعاشـات المنصرفة للأرامل بالقطاع العام والخاص 1.450 مليار مليون جنيه عام 2017/2018 مقابل 906 ملايين جنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 60 % .





- بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة للارامل 2.0 مليـون حالـة عام 2017/2018 مـقابـل 1.9 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 1.1 %





- بـلغــت قيـمـة المعاشات للعاملين بالقطاع الـعـام والـخـاص4.63 مـليار جنيـه عام 2017/2018 مقابل 3.99 مليار جنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 15.8 % .





- بــلـغ عـــدد الحــالات المستـفيــدة 2.52 مــلــيـون حــالـــة عام 2017/2018 مـقابـل 2.44 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 3.1 %





- بـلغـت قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدي انفسهم 581 مليون جنيه عـام 2017/2018 مـقابل 474 مليــــون جـــنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 22.6% .





- بــلــغ عـــدد الحــالات المسـتـفيــدة 751 ألــف حــالــة عام 2017/2018 مـقابـل 722 ألف حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 4 % .





وعن النقابات العامة واللجان النقابية

بلــغ عدد النقابات العامة 23 نقابة عامة عام 2018 وبلغ عدد اللجان النقابية 1015 لجنة تضم 4.1 مليـون عضو عام 2018 مقابـل 986 لجنـة تضم 4.3 مليون عضو عام 2017 بأنخفاض بلغت 5.9 ٪ فى عدد الأعضاء 0





وعن التأهيل الاجتماعي لذوي الصعوبات بلغ عدد الحالات المستفيدة 179 ألف حالة عام 2018 و بلغت قيمة المبالغ المنصرفة 21 مليون جنيه عام 2018 .





وعن الوحدات المحلية:

بلغ عـدد الوحـدات المحليــة 1325وحــدة عـام 2018 تخدم 3467 قريــة

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التى تشرف عليها الوحدات المحلية 54.5 مليون مستفيد عام 2018 مقابل 51.6 مليون مستفيد عام 2017 بزيادة بلغت 5.6 .





الجمعيات الأهلية المعانة





- بلــغ عـدد الجمعيات الأهلية المعــانة 2993 جمعية عام 2018

بلغ عـدد الأعضاء المشـتركين 481 ألف مشـترك عــام 2018