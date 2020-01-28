فيديوجراف.. أكبر لاعب في العالم مصرى

الاتحاد المصرى يعلن عن قيد أكبر محترف فى العالم يبلغ من العمر 75 عامًا وذلك خلال فترة الأنتقالات الشتوية الحالية ويدعى عز الدين بهادر من مصر وقد وقع لنادى "6 أكتوبر" ضمن أندية القسم الثالث.





اللاعب عز الدين بهادر يستعد لدخول موسوعة جينيس مع بدء مشاركته في المباريات التي دعي إليها مندوبون من الموسوعة الشهيرة.





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