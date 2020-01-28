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فيديو جراف

فيديوجراف.. أكبر لاعب في العالم مصرى

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:00 م
فيديوجراف

الاتحاد المصرى يعلن عن قيد أكبر محترف فى العالم يبلغ من العمر 75 عامًا وذلك خلال فترة الأنتقالات الشتوية الحالية ويدعى عز الدين بهادر من مصر وقد وقع لنادى "6 أكتوبر" ضمن أندية القسم الثالث.


اللاعب عز الدين بهادر يستعد لدخول موسوعة جينيس  مع بدء مشاركته في المباريات  التي دعي إليها مندوبون من الموسوعة الشهيرة.   


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ولمزيد من التفاصيل حول اللاعب المحترف عز الدين بهادر تابعوا الفيديو جراف التالى.

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