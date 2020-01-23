قيمة العلامة التجارية لـ سابك تحقق ارتفاعا وتصنف بين أفضل 500 علامة تجارية عالمية

ارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك "بنسبة 9,3% إلى 4.33 مليار دولار أمريكي مع انطلاقة عام 2020، بالمقارنة مع قمتها المسجلة في عام 2018م، وفقًا لمؤشر قيمة العلامة التجارية من وكالة (براند فايننس) - إحدى الوكالات المستقلة - ما يعكس النظرة الإيجابية من قبل الزبائن والجهات ذات العلاقة للشركة وشعارها "كيمياء وتواصلTM".





و دخلت (سابك) قائمة أفضل 500 علامة تجارية عالمية، وفقًا لـ "براند فاينانس" ، ونمت العلامة التجارية للشركة باستمرار على أساس سنوي على مدار السنوات الست الماضية، حيث تضاعفت قيمتها منذ عام 2014.

وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان أن قوة العلامة التجارية العالمية لسابك توضح نهجنا التعاوني تجاه الأعمال التجارية والتزامنا بالحفاظ على علاقات طويلة الأمد التي تقوم على الثقة، ونحن ملتزمون بتقديم حلول رائدة لعملائنا، بينما نضع في الوقت نفسه الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في جوهر أعمالنا , يتضح ذلك من خلال تقييم علامتنا التجارية المتنامي.





وأطلقت سابك في أواخر العام الماضي أول حملة إعلانية عالمية لرفع مستويات الوعي بعلامتها التجارية في جهد كبير لرفع مستوى فهم المؤثرين العالميين لعلامتها التجارية وشعارها، كجزء من طموحاتها لعام 2025.





وتستخدم "براند فاينسس" منهجية خاصة لتحديد قيمة العلامة التجارية، تشمل العوامل التي تم أخذها بعين الاعتبار مدى معرفة أصحاب العلاقة بالشركة ورضاهم عنها إلى جانب الأداء المتوقع للأعمال.