زراعة الغربية: حظر ذبح العجول البقري والجاموس أقل من وزن 400 كيلو

أكد المهندس على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن قرارات وزارة الزراعة بمنع ذبح البتلو العجول البقري والجاموس، قبل وزن ٤٠٠ كيلو، تسهم في زيادة الثروة الحيوانية وتقلل من الاستيراد.

وبحسب بيان اليوم، الخميس، جاء ذلك في إطار الحملة القومية لحصر وترقيم الثروة الحيوانية وتنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة، وتحت إشراف وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تمت متابعة عمل اللجان المشتركة من الإدارة البيطرية بقطور والسنطة لحصر وترقيم الثروة الحيوانية بنطاق إدارة مركز قطور وإدارة مركز السنطة، وتم التوجيه للمزارعين بأهمية الحصر والترقيم.





وقال وكيل وزارة الزراعة إن الترقيم يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة عن أعداد المواشي وتوزيعها الجغرافي، وكذلك وضع الخطط والبرامج المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية وتنظيم الخدمات المقدمة للمربين، ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي.





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