‏"غجرية.. معزوفة مشاعر".. إصدار جديد للزيات في معرض الكتاب 2020

صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، كتاب نثريات بعنوان "غجرية.. معزوفة مشاعر"، للكاتبة غادة العليمي، وذلك ضمن مشاركة الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المقامة حاليا بمركز المعارض بالتجمع الخامس.





وتشارك الدار في المعرض هذا العام بالعديد من الإصدارات الجديدة، وتنظم أكثر من 50 حفل توقيع، وتقدم الدار تخفيضات على إصداراتها تصل إلى 50%، وذلك للتشجيع على القراءة وإقتناء الكتاب.





وكانت قد أصدرت الزيات خلال الفترة الماضية العديد من العناوين، للمشاركة بها في فعاليات المعرض بدورته الـ51.





وأعلنت الدار عن مبادرة في المعرض بعنوان معًا لثقافة وطن، تتمثل في طرحه شنطة تضم 10 كتب بأسعار رمزية لتشجيع القراء على إقتناء الكتب، لقراءتها لرفع الوعي ونشر المعرفة والتصدي للأفكار الظلامية والإرهابية.