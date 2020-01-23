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توك شو

شاهد| بكاء زوجة الشهيد وائل طاحون فى احتفالية عيد الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 12:25 م
زوجة الشهيد وائل
زوجة الشهيد وائل طاحون
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آيات أحمد

دخلت زوجة الشهيد وائل طاحون، فى نوبة من البكاء فور سماع اسمه خلال العرض المسرحى الذى قدمه عدد من الفنانين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسيكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

 

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

 

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.


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