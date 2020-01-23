AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يقترح رقمنة برامج الإرشاد الزراعي في مصر وإتاحتها للفلاحين

الخميس 23/يناير/2020 - 12:35 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب،  عملا بحكم المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير  الزراعة، ووزير الاتصالات  في شأن "رقمنه  برامج الإرشاد الزراعي  في مصر وأتاحتها بشكل تكنولوجي سهل  للفلاحين".

وأكد طلعت أن المرشد الزراعي في مصر علي مدار السنوات الماضية كان يمثل ضرورة مهمة لكل  الفلاحين، لدوره الفعال في تقديم النصيحة والرؤي الأفضل نحو النهوض بالزراعة ودعم الفلاح عبر العلم  والدراسة من ناحية والخبرة الواقعية من ناحية أخري، ولكن مع  مرور الزمن، أندثر هذا الدور بل انتهي تدريجيا من  قري مصر، وأصبح الفلاح دون مرشد أو موجه ووقع فريسه للمغالطات التي أثرت بالسلب علي وضع الزراعة في مصر، ونتج عن ذلك  أوضاع سلبية  للفلاحين من نواحي الإرشاد والتنوير.

وأضاف عضو مجلس النواب بأنه فق هذه الأوضاع أصبحت الحاجة ضرورية من جانب الحكومة لإيجاد بديل  للمرشد الزراعي علي أرض الواقع، حتى يؤدي نفس المهمة في تنوير وتثقيف الفلاحين والمزارعين نحو الطرق الأفضل والآليات الصالحة نحو جميع المحاصيل التي يتم زراعتها علي مستوي  الجمهورية وفق فصول السنة المختلفة، وذلك من خلال مواكبة التطور التكنولوجي  وأعمال الرقمنة التي  تسير فيها الحكومة بمختلف المجالات ومن ثم العمل علي توفير مواد الإرشاد الزراعي بطريقة إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، و الهواتف المحمولة من خلال أبلكيشن حيث لم يعد أي بيت مصر بدون  أجهزة إلكترونية متطورة تتاح عليها هذه البرامج.

ولفت طلعت إلي أن رقمنه برامج الإرشاد الزراعي  في مصر وأتاحتها بشكل تكنولوجي سهل  للفلاحين من شأنه أن يتم من وزارة الزراعة حيث تتيح هذه المواد الإرشادية بشكل منضبط علي مستوي جميعالمحاصيل والمنتجات الزراعية، وتتولي وزارة الاتصالات توظيفها بشكل إلكتروني  عبر آليات محددة من شأنها أن تصل لكل ما يهتم وبتعاطي مع المنظومة الزراعية في مصر من أجل  التغلب علي الدور المندثر  للمرشد الزراعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحركة الوطنية يدعو لإنشاء كيان مستقل لإدارة برنامج تطوير نظم الرى

قبل 2020.. "الفلاحين" تكشف عن آمالها وتوجه رسالة للرئيس السيسي

ما قدمه السيسي للفلاحين فى 2019.. الزراعيين: قاد مصر إلى نهضة زراعية حديثة خلال العام.. واتحاد الفلاحين: الكارت الذكى وقانون المعاشات أهم الإنجازات.. وأبوصدام:نناشد تطبيق قانون الزراعات التعاقدية 2020

نقيب الفلاحين: هذه مطالبنا من وزير الزراعة الجديد

رئيس جمعيات الجيزة الزراعية: مشاريع الرئيس السيسي ساهمت في إنقاذ الفلاح

عبد العال البنداري يكتب: كارت الفلاح.. والتطبيق الخاطئ

ترشيحاتنا

أوباميانج يحسم موقفه النهائي من الانضمام لـ برشلونة

ودعني ليلة الاستشهاد.. والدة شهيد الطالبية تروي كواليس استشهاده

هايدي محمد تكذب برنامج ذا فويس كيدز وترد بقوة على عاصي الحلاني ..فيديو

في ذكرى رحيل فاطمة رشدي.. تعرف على عدد زيجاتها ونهايتها المأساوية

سيف ضحية عامين من العشق الحرام.. بائعة المناديل ألقت طفلها بالنيل بعدما قتله عشيقها

قبل مواجهة النجم.. محمود الخطيب يحضر مران النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور

فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.. زهير مراد يبهر متابعيه بتصميماته فى باريس