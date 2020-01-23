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رياضة

سمير: أهلي 2005 جاهز بقوة للدور الثاني من بطولة المنطقة

الخميس 23/يناير/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد سمير، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥،  أن فريقه استعد بشكل جيد لانطلاق الدور الثاني من بطولة منطقة القاهرة، مشيرًا إلى أن اللاعبين في حالة فنية رائعة.

وقال أحمد سمير إنه كان حريصا على خوض اللاعبين للتدريبات عقب الانتهاء من أداء الامتحانات؛ سواء كانوا مقيمين في القاهرة أو في استراحة النادي، كما أنه طلب من اللاعبين المقيمين بالأقاليم التدريب بشكل منفرد في أوقات الفراغ، حتى يكونوا جاهزين جميعًا من الناحية البدنية قبل استئناف البطولة.

وأشار سمير إلى أن فريق 2005 بالأهلي، يسعى لمواصلة الانفراد بصدارة الترتيب والاستمرار في تقديم العروض المميزة وتحقيق لقب بطولة منطقة القاهرة.

يذكر أن فريق ٢٠٠٥ بالأهلي فاز على فريق شباب المستقبل بستة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أمس، وسجل الأهداف كل من سيف الطيب (٣ أهداف)، وعمر خالد (هدفان)، ويوسف جلال، وذلك بعد فوزه الأسبوع الماضي على فريق «ميلانو مصر» بنتيجة ٨ – صفر.

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