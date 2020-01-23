عمر منيب مديرًا عامًا للعلاقات العامة والإعلام بجامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قراراً بتعيين الدكتور أشرف عبد الحميد فاروق الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتكليف عمر محمد منيب كبير أخصائيين إعلام بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإعلام للقيام بعمل مدير عام العلاقات العامة والاعلام لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة.





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وأصدر قرار بتكليف هويدا فوزي احمد الشيخ كبير اخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للقيام بعمل أمين كلية الآداب بدرجة مدير عام لحين الانتهاء من اجراءات شغل الوظيفة.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد ان الجامعة حريصة على سرعة إصدار قرارات تعيين الوكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات ومديري العموم وذلك فى إطار خطتها لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة.