AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عمر منيب مديرًا عامًا للعلاقات العامة والإعلام بجامعة بنها

الخميس 23/يناير/2020 - 02:47 م
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قراراً بتعيين الدكتور أشرف عبد الحميد فاروق الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتكليف عمر محمد منيب كبير أخصائيين إعلام بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإعلام للقيام بعمل مدير عام العلاقات العامة والاعلام لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة.


لارتكابهما مخالفات .. عزل عضوين فى هيئة تدريس جامعة بنها

جامعة بنها تعلن عن توثيق صفحتها الرسمية وتحذر من الصفحات المزيفة


وأصدر قرار بتكليف هويدا فوزي احمد الشيخ كبير اخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للقيام بعمل أمين كلية الآداب بدرجة مدير عام لحين الانتهاء من اجراءات شغل الوظيفة.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد ان الجامعة حريصة على سرعة إصدار قرارات تعيين الوكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات ومديري العموم وذلك فى إطار خطتها لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. رقص ميجان ميركل في فيديو نادر

سيف ضحية عامين من العشق الحرام.. بائعة المناديل ألقت طفلها بالنيل بعدما قتله عشيقها

وليد أزارو مهدد بالغياب عن أول مشاركاته بـ الدوري السعودي

مالك شيفيلد يونايتد: الدوري المصري تراجع بسبب الأهلي.. تفاصيل

فرج عامر يعلن ضم صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي

محاصر بالمتفجرات والألغام.. قوات الشرطة تداهم وكرا إرهابيا بالصحراء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور