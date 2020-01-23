عربية النواب: السيسي وضع أفريقيا في بؤرة الاهتمام العالمي بشهادة بريطانية

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ،تصريحات أندرو موريسون الوزير البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى أكد فيها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى دورا جيدا من أجل القارة السمراء خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي بأنها شهادة بريطانية ودليل قاطع على نجاح الرئيس السيسى على وضع القارة السمراء ولأول مرة فى تاريخها فى بؤرة الاهتمام العالمى.



وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن " أندرو موريسون " أكد أيضا أن أفريقيا بدت الآن مناسبة للاستثمار وليس فى مجال الاستثمار فقط بل في مجالات أخرى مثل تطوير المهارات وخلق شراكات اقتصادية وتعاون في مجال الأمن وهذا التعاون يستفيد منه المجتمع البريطاني وكذلك الشعوب الأفريقية وأفريقيا باتت محط أنظار المستثمرين والشركات الكبرى مؤكدا أن هذه التصريحات المهمة من الوزير البريطانى تؤكد نجاح الرئيس السيسى فى تنفيذ كل ماتعهد به خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى.



وطالب الزعماء والرؤساء والحكومات والبرلمانات والشعوب داخل جميع دول القارة السمراء باستغلال نجاح الرئيس السيسى فى توجيه المجتمع العالمى للاستثمار داخل الدول الأفريقية من خلال الاستمرار فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى لتذليل جميع العقبات أمام الاستثمار داخل أفريقيا والاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التحتية ووربط الدول الأفريقية بمختلف وسائل النقل البرى والنهرى والجوى خاصة الإسراع فى تنفيذ مشروع ربط افريقيا بالسكك الحديدية.



وأكد " أباظة " أن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية هامة جدًا وناجحة وحققت جميع أهدافها للتعاون الثلاثى بين مصر وبريطانيا وأفريقيا وجاءت فى توقيت مهم للغاية عرف من خلاله المجتمع البريطانى والدولى الدور الكبير والمهم لمصر في القارة الأفريقية خاصة أن أفريقيا بها فرص كبيرة للاستثمار والشراكة مع مختلف دول العالم وان مصر هى البوابة الرئيسية للتوجه إلى أفريقيا ولديها القدرة على تقديم جميع التيسيرات للمجتمع الدولى للاستثمار داخل دول القارة السمراء.