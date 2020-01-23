AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية النواب: السيسي وضع أفريقيا في بؤرة الاهتمام العالمي بشهادة بريطانية

الخميس 23/يناير/2020 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ،تصريحات أندرو موريسون الوزير البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى أكد فيها  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى دورا جيدا من أجل القارة السمراء خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي بأنها شهادة بريطانية ودليل قاطع على نجاح الرئيس السيسى على وضع القارة السمراء ولأول مرة فى تاريخها فى بؤرة الاهتمام العالمى.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن " أندرو موريسون " أكد أيضا أن أفريقيا بدت الآن مناسبة للاستثمار وليس فى مجال الاستثمار فقط بل في مجالات أخرى مثل تطوير المهارات وخلق شراكات اقتصادية وتعاون في مجال الأمن وهذا التعاون يستفيد منه المجتمع البريطاني وكذلك الشعوب الأفريقية وأفريقيا باتت محط أنظار المستثمرين والشركات الكبرى مؤكدا أن هذه التصريحات المهمة من الوزير البريطانى تؤكد نجاح الرئيس السيسى فى تنفيذ كل ماتعهد به خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى.

وطالب الزعماء والرؤساء والحكومات والبرلمانات والشعوب داخل جميع دول القارة السمراء باستغلال نجاح الرئيس السيسى فى توجيه المجتمع العالمى للاستثمار داخل الدول الأفريقية من خلال الاستمرار فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى لتذليل جميع العقبات أمام الاستثمار داخل أفريقيا والاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التحتية ووربط الدول الأفريقية بمختلف وسائل النقل البرى والنهرى والجوى خاصة الإسراع فى تنفيذ مشروع ربط افريقيا بالسكك الحديدية.

وأكد " أباظة " أن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية هامة جدًا وناجحة وحققت جميع أهدافها للتعاون الثلاثى بين مصر وبريطانيا وأفريقيا وجاءت فى توقيت مهم للغاية عرف من خلاله المجتمع البريطانى والدولى الدور الكبير والمهم لمصر في القارة الأفريقية خاصة أن أفريقيا بها فرص كبيرة للاستثمار والشراكة مع مختلف دول العالم وان مصر هى البوابة الرئيسية للتوجه إلى أفريقيا ولديها القدرة على تقديم جميع التيسيرات للمجتمع الدولى للاستثمار داخل دول القارة السمراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يصل برلين غدا للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا

نائبة: الصندوق الألماني للاستثمار في أفريقيا يحقق المنفعة المتبادلة

مصر للطيران ناقل رسمي لمؤتمر استثمر فى أفريقيا 2019

أبو العينين يشارك في مؤتمر استثمار إفريقيا ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية

لليوم الثاني على التوالي.. توقيع عدد من الاتفاقيات خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019

برلمانى: الرئيس السيسى يقود مسيرة التنمية داخل مصر وأفريقيا

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري على بعد خطوات من التعاقد مع مدافع بيراميدز السابق

تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي وحقيقة خضوعه لعملية جراحية

موقف محرج.. ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم ويتعرض لـ «علقة سخنة» ..فيديو

مختبئين في أماكن غريبة.. شاهد لحظات القبض على عمالة مخالفة في السعودية

رغم اقتراب رحيله.. صالح جمعة يظهر في الأهلي ويتدرب منفردًا

تريند الفن | ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم .. لحظة الهجوم على الفنان محمد إمام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور

فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.. زهير مراد يبهر متابعيه بتصميماته فى باريس