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محافظات

بهدف استغلال المنطقة.. محافظ القليوبية يبحث تطوير كورنيش النيل بـ بنها

الخميس 23/يناير/2020 - 01:22 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماعا لبحث خطة تطوير منطقة كورنيش مدينة بنها وكوبري كفر الجزار للحفاظ على الشكل التراثي والجمالي من خلال خبراء كليات الفنون الجميلة يتضمن إنشاء حديقة خضراء على النيل.

وقال المحافظ ان أعمال التطوير تشمل ميدان المحطة "الجندي المجهول" والذى يتقاطع معه شارع سعد زغلول بجانب تطوير ميدان العاشر وتنظيم وتخطيط مواقف الانتظار العشوائي واستغلال الأراضي غير المستغلة بغرض توسيع هذه الميادين تحقيق السيولة المرورية  وذلك عبر لمسات فنية وجمالية وجداريات يقوم بتصميمها أساتذة كلية الفنون الجميلة.

حضر الاجتماع كل من المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدد من أعضاء الجهاز وممثل عن الإنتاج الحربي بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مجلس مدينة بنها وعدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.


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