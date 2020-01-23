AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استطلاع: كاحول لافان يتفوق على الليكود بفارق 4 مقاعد

الخميس 23/يناير/2020 - 01:33 م
استطلاع: كاحول لافان
استطلاع: كاحول لافان يتفوق على الليكود بفارق 4 مقاعد
Advertisements
سمر صالح

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، تفوق قائمة حزب "كاحول لافان" على قائمة حزب "الليكود" بأربعة مقاعد، بالانتخابات العامة  للكنيست، التي ستجري في مارس القادم.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته قناة "كان" العبرية، ونشرت نتائجه اليوم، الخميس، يحصل "كاحول لافان" على 35 مقعدًا، مقابل حصول "الليكود" على 31 مقعدًا بالكنيست.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، تحل "القائمة العربية المشتركة"، بالترتيب الثالث بالكنيست، بحصولها على 13 مقعدًا، ويليها بالمرتبة الرابعة، قائمة "العمل جيشر ميرتس"، بحصولها على 9 مقاعد.

وبينت نتائج الاستطلاع، حصول كل من حزب "يسرائيل بيتنا"، وحزب "شاس"، وحزب "يهدوت هتوراة"، وقائمة تحالف أحزاب الصهيونية الدينية "يمينا" على 8 مقاعد لكل منهما.

وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى تفوق تيار اليسار وسط عرب، بحصوله على 57 مقعدا بالكنيست، على تيار اليمين حرديم، الذي سيحصل على 55 مقعدا، وحصول "يسرائيل بيتنا" على 8 مقاعد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مأزق سياسي.. الانتخابات الثالثة لن تحل أزمة إسرائيل.. تفاصيل

تحالف جانتس يتقدم على حزب نتنياهو في استطلاعات الرأي

كاحول لافان يتفوق على الليكود بفارق مقعدين.. استطلاع رأي

ماذا سيحدث حال إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23 ؟

استطلاع جديد يتوقع نتائج انتخابات إسرائيل القادمة

استطلاع يكشف عن مؤشرات نتائج الانتخابات الإسرائيلية بـ2020

ترشيحاتنا

بعد هجومها على شاب في البحر وإصابته في عنقه.. معلومات عن سمكة الإبرة

رسالة هامة من القاهرة لسفير الصين عن فيروس كورونا

مفيد فوزي يكشف تفاصيل لأول مرة عن حواره مع مبارك

انطلاق اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر بمشاركة سامح شكري

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور

تركيا: لن نرسل عسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور