استطلاع: كاحول لافان يتفوق على الليكود بفارق 4 مقاعد

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، تفوق قائمة حزب "كاحول لافان" على قائمة حزب "الليكود" بأربعة مقاعد، بالانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في مارس القادم.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته قناة "كان" العبرية، ونشرت نتائجه اليوم، الخميس، يحصل "كاحول لافان" على 35 مقعدًا، مقابل حصول "الليكود" على 31 مقعدًا بالكنيست.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، تحل "القائمة العربية المشتركة"، بالترتيب الثالث بالكنيست، بحصولها على 13 مقعدًا، ويليها بالمرتبة الرابعة، قائمة "العمل جيشر ميرتس"، بحصولها على 9 مقاعد.

وبينت نتائج الاستطلاع، حصول كل من حزب "يسرائيل بيتنا"، وحزب "شاس"، وحزب "يهدوت هتوراة"، وقائمة تحالف أحزاب الصهيونية الدينية "يمينا" على 8 مقاعد لكل منهما.

وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى تفوق تيار اليسار وسط عرب، بحصوله على 57 مقعدا بالكنيست، على تيار اليمين حرديم، الذي سيحصل على 55 مقعدا، وحصول "يسرائيل بيتنا" على 8 مقاعد.