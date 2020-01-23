منتخب الكرة النسائية يختتم معسكره.. اليوم

يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف معسكره المفتوح عصر اليوم بأداء المران بملعب اتحاد الشرطة الرياضى فى إطار استعداداته لأداء مباراة العودة أمام نظيره المغربى المقرر لها الثانى من فبراير المقبل بالمغرب.





وذلك بعدما خسر الفريق فى مباراة الذهاب بالقاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.





وتحصل اللاعبات على إجازة غدا الجمعة لينطلق بعدها المعسكر المغلق يوم السبت وحتى موعد السفر وأعلن المدير الفنى أن المعسكر الأخير لن يضم سوى 19 لاعبة فقط هن المرشحات للسفر لأداء مباراة العودة.





وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة ادارة الاتحاد المشرف على الكرة النسائية للاعبات عدم وجود مستحيل فى كرة القدم وطالبتهن بالتركيز وعدم تكرار اخطاء مباراة الذهاب وتمثيل مصر بشكل مشرف مهما كانت نتيجة مجموع المباراتين.



