AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنتغدى ايه .. مكرونة فيتوتشيني وناجتس

الخميس 23/يناير/2020 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للغداء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون الغداء دائما جبنة ولانشون.

نقدّم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة الغداء.
مكرونة فيتوتشيني للشيف نجلاء الشرشابى
المكونات

كيلو مكرونة+ ملعقة كبيرة زيت ذرة + ملعقة صغيرة عسل ابيض + ملعقة صغيرة بودرة ثوم + طبق مشروم طازج شرائح + ملعقة كبيرة زبدة + ملعقة كبيرة دقيق + 2 كوب كريمة لباني + ملعقة كبيرة زعتر + ملح و فلفل و زعتر طازج

طريقة التحضير:

قومي أولًا بسلق المكرونة واتركيها جانبًا حتى تبرد، ثم ضيفي الدقيق مع الزبدة والزيت في وعاء على النار ، ثم ضيفي بودرة ثوم وملح وفلفل وزعتر وعسل على الخليط وقلبيه، وبعدها ضيفي المشروم، ثم اسكبي الخليط على المكرونة وضيفي لها رشة زعتر.

طريقة عمل ناجتس دجاج للشيف أميرة شنب
مقادير ناجتس دجاج
دجاج مفروم
بطاطس مهروسة 
ثوم مفروم 
بصل مفروم 
كرفس مفروم
ملح فلفل أسود
كوسة مبشورة 
جزر مبشور
بابريكا بقسماط
قرفة ناعمة 
بيض 
كريمة 
دقيق 
زيت

طريقة عمل ناجتس دجاج
* تخلط البطاطس والجزر و الكوسة المبشورة والبصل
* يضاف الثوم و الكرفس ثم البابريكا و القرفة مع ملح وفلفل أسود
* يضاف الدجاج المفروم ثم بيضة ودقيق و يقلب الخليط جيدا حتى تمتزج المكونات
* تشكل الناجتس اقراص متوسطة الحجم و تغمس فى الدقيق و البيض المخفوق بالكريمة ثم البقسماط
* تحمر فى الزيت حتى تكتسب اللون الذهبى و تنضج تماما وتقدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 وصفات غير تقليدية للقرنبيط .. أبرزها البيتزا واليخني

هنتغدى ايه.. مكرونة وفراخ بطريقة غير تقليدية من المطبخ الإيطالى

هنتعشى إيه النهاردة .. كرات البيض بالبطاطس وسلطة كابريس ووجبة فاكهة بالأرز

هنتغدى إيه.. مكرونة بالسجق وكفتة الحاتى أحلى من المطاعم

هنتغدى إيه.. مكرونة بالوايت صوص وستيك بطريقة جديدة

هنتغدى ايه.. مكرونة بالصوص الابيض وفراخ مشوية

ترشيحاتنا

إحالة قتلة شهيد الشهامة للجنايات بالدقهلية

مشهد مؤثر بين السيسي ونجل شهيد الأمن الوطني في احتفالية عيد الشرطة "فيديو"

هايدي محمد تكذب برنامج ذا فويس كيدز وترد بقوة على عاصي الحلاني ..فيديو

كارتيرون يعد جماهير الزمالك ببناء فريق قوي.. تفاصيل

مرتدياً زي القوات الخاصة.. أمير كرارة يوجه رسالة للرئيس السيسي.. فيديو

مازيمبي وترجي وأهلي.. كارتيرون: مباريات الزمالك المقبلة لرد الاعتبار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور