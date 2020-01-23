هنتغدى ايه .. مكرونة فيتوتشيني وناجتس

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للغداء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون الغداء دائما جبنة ولانشون.
نقدّم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة الغداء.
مكرونة فيتوتشيني للشيف نجلاء الشرشابى
المكونات
كيلو مكرونة+ ملعقة كبيرة زيت ذرة + ملعقة صغيرة عسل ابيض + ملعقة صغيرة بودرة ثوم + طبق مشروم طازج شرائح + ملعقة كبيرة زبدة + ملعقة كبيرة دقيق + 2 كوب كريمة لباني + ملعقة كبيرة زعتر + ملح و فلفل و زعتر طازج
طريقة التحضير:
قومي أولًا بسلق المكرونة واتركيها جانبًا حتى تبرد، ثم ضيفي الدقيق مع الزبدة والزيت في وعاء على النار ، ثم ضيفي بودرة ثوم وملح وفلفل وزعتر وعسل على الخليط وقلبيه، وبعدها ضيفي المشروم، ثم اسكبي الخليط على المكرونة وضيفي لها رشة زعتر.
طريقة عمل ناجتس دجاج للشيف أميرة شنب
مقادير ناجتس دجاج
دجاج مفروم
بطاطس مهروسة
ثوم مفروم
بصل مفروم
كرفس مفروم
ملح فلفل أسود
كوسة مبشورة
جزر مبشور
بابريكا بقسماط
قرفة ناعمة
بيض
كريمة
دقيق
زيت
طريقة عمل ناجتس دجاج
* تخلط البطاطس والجزر و الكوسة المبشورة والبصل
* يضاف الثوم و الكرفس ثم البابريكا و القرفة مع ملح وفلفل أسود
* يضاف الدجاج المفروم ثم بيضة ودقيق و يقلب الخليط جيدا حتى تمتزج المكونات
* تشكل الناجتس اقراص متوسطة الحجم و تغمس فى الدقيق و البيض المخفوق بالكريمة ثم البقسماط
* تحمر فى الزيت حتى تكتسب اللون الذهبى و تنضج تماما وتقدم