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تعليم

أتحضر للأخضر.. احتفالية بتربية المنيا وندوة تثقيفية لنشر الوعى البيئي

الخميس 23/يناير/2020 - 01:26 م
تربية المنيا
تربية المنيا
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أيمن رياض

احتفلت كلية التربية جامعة المنيا بيوم البيئة الوطنى 2020، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد الكلية، بهدف نشر وزيادة الوعي البيئي، والممارسات الصحيحة تجاه البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، "تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (اتحضر للأخضر) .


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وعقدت ندوة توعوية للطلاب قامت بتسليط الضوء على أهمية وأهداف المبادرة وكيفية المحافظة على البيئة والحث على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الاجيال القادمة.


أشرف على التنظيم الدكتورة أسماء عبد الحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الدكتور إدريس سلطان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبد العظيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبالتنسيق مع الدكتور عبد العزيز حسب الله مدير وحدة ضمان الجودة وفريق الجودة بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.


كما شارك أعضاء هيئة التدريس والطلاب في زراعة بعض الأشجار بالكلية، وفي أعمال الدهانات لتجميل الكلية، كما تم عقد مسابقة ثقافية في المعلومات العامة البيئية.


وقد تم تشجيع الطلاب على المشاركة في مسابقات اليوم الوطنى تحت شعار "أتحضر للأخضر" من خلال تسجيل فيديوهات توثق مشاركتهم في أعمال التشجير، وبصماتهم في أعمال التجميل بمباني الكلية، وتنظيف الشوارع، ونشر الوعي البيئي ترشيد الاستهلاك، وإعادة تدوير المخالفات.

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