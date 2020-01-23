وزير الداخلية يوجه تحية تقدير للشهداء ورسالة مؤثرة للرئيس.. فيديو

وجه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، التحية والتقدير للشهداء الأبرار من رجال الشرطة في عيدهم الـ 68، مؤكدًا أن الوزارة تتعاون مع القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب البغيض، وأن رجال الشرطة والجيش يواصلون مهمتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.



وقال وزير الداخلية، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة المقامة بأكاديمية الشرطة الآن، إن القوات المسلحة تشكل أصدق علاقات التكامل والارتباط الوثيق بين الأمن بجناحيه الداخلي والخارجي، مشيدًا بدور الشهداء العظيم في الحفاظ على مصر وتضحياتهم الغالية.



ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "كان تكليف سيادتك أن يكون أمن مصر فى قلب العمل الوطنى وفى مقدمة أولوياته، وتم تنفيذ ذلك بكل دقة وإتقان ويظهر للعالم كله ليظهر وجه مصر الحضاري للعالم بأسره".



وتابع: "سوف يسطر التاريخ لكم يا سيادة الرئيس أن قيادتكم للوطن فى مرحلة من أدق المراحل الكبرى والتحديات ومواجهة الإرهاب والمخاطر بكل عزم وإصرار، وأثبتوا أن مصر شامخة بأبنائها وقوية بمبادئها ولا تنال منها مؤامرات الطامعين مهما بلغت".

