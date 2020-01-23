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شاهد.. الرئيس السيسى يقبِّل رأس والدة الشهيد عمر إبراهيم

الخميس 23/يناير/2020 - 01:25 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
قبَّل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رأس والدة الشهيد عمر إبراهيم القاضى، خلال تكريمها في احتفالية عيد الشرطة، بأكاديمية الشرطة، اليوم، الخميس.

 ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسيكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
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