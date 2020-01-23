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عبد السلام فاروق: الشرطة تصدت بقوة للمؤامرات الإرهابية خلال الفترة الماضية.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 01:59 م
مدير تحرير الاهرام
مدير تحرير الاهرام المسائي
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نورهان رأفت

قال عبد السلام فاروق، مدير تحرير الأهرام المسائي، إن المؤامرات الإرهابية خلال الفترة الماضية استطاعت أن تتصدى لها قوات الشرطة المصرية ببسالة، موضحا أنها كانت لديها قوة وإرادة في التكيف مع تلك التحديات.

وأضاف عبد السلام فاروق، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن الشرطة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية أن توفر الأمان والاستقرار المطلوبين للتنمية وتنشيط السياحة بشكل ملحوظ.

وأكد أن النشاط السياحي عاد من جديد لسبب واضح وهو الأمان، حيث استطاعت قوات الحماية المدنية والشرطة أن توفره بشكل كبير وواضح خلال تلك الفترة.

وأوضح عبد السلام فاروق، أن التضحيات من الشرطة المصرية لم تكن سهلة بل كانت عظيمة وكثيرة، وشدد على ضرورة التذكر الدائم للشهداء وما قدمته الشرطة المصرية من أجل مصر.

وأكد عبد السلام فاروق ، أنه من الضروري ألا ننسى البطولات والتحديات القديمة لـ أبناء الشرطة المصرية خلال الاحتفالات، لافتا إلى ما قاموا به من أعمال بطولية عظيمة على مدار فترات كبيرة.

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