أسوان تذلل تحديات وعقبات صناعة الجرانيت والرخام.. وتشكيل لجنة متخصصة لوضع خريطة استثمارية للفرص المتاحة في الثروات التعدينية.. صور

فتح الباب أمام الاستثمار الجاد فى امتداد المنطقة الصناعية بالعلاقى

الإسراع فى استكمال الطريق الصحراوى الشرقى الدائرى

لجنة متخصصة لوضع خريطة استثمارية للفرص المتاحة في الثروات التعدينية





تعتبر محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، والتى حباها الله بالعديد من المقومات والثروات الطبيعية والمحجرية والتعدينية، كما أنها تعتبر أكبر محاجر للجرانيت والرخام ومناجم الطفلة، ويوجد بها أكبر احتياطي من المواد الخام والتي تصل إلى 37 مادة خام لمختلف أنواع المحاجر والمناجم تنتظر الاستثمار بشكل مكثف.

ويستعرض "صدى البلد" الجهود التى تبذلها محافظة أسوان بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية للعمل على تذليل التحديات التى تواجه صناعة الجرانيت والرخام.

وفى هذا الإطار، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جدية المحافظة لتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات الممكنة لفتح الباب أمام الاستثمار الجاد فى امتداد المنطقة الصناعية بالعلاقى على مساحة 50 فدانا والتى سيتم ترفيقها بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإنشاء مصانع جديدة تحقق الاستفادة المثلى للمزايا النسبية المتعلقة بالاحتياطيات الهائلة ولاسيما من الجرانيت والرخام بدلًا من نقله إلى الشمال، وتسبب ذلك فى تلف الطرق السريعة.

وقال اللواء أشرف عطية إن ذلك يتوازى مع قيام المحافظة بعرض تصورها على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى هذا الاتجاه من خلال دراسة اقتصادية كاملة تشمل الإسراع فى استكمال الطريق الصحراوى الشرقى الدائرى من منطقة العلاقى وحتى خور أبو سبيرة.

وأضاف أن ذلك يعقبه نقل البلوكات بعد تصنيعها بواسطة النقل النهرى بعد إنشاء ميناء لهذا الغرض بجوار كوبرى أسوان الملجم ليتماشى ذلك مع استخدام النقل بالسكك الحديدية، بجانب تفعيل تركيب الموازين عند بوابات الكارتة للحد من تحميل كميات كبيرة على سيارات النقل الثقيل.

وأكد محافظ أسوان حرص المحافظة للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي الهادف والبناء لغرفة صناعة مواد البناء، والذى يساهم في التعرف على الرؤى والمقترحات لدى القطاع العريض من الصناع فى الصناعات المختلفة، مع العمل على خلق آفاق جديدة من الاستثمار بها، ودراسة أبرز التحديات أمام صناعة الرخام والجرانيت وغيرها من الصناعات الأخرى، وهو ما تسعى إليه الحكومة حاليًا بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على تقديم الحلول العاجلة والآجلة بشأن تسخير جميع الإمكانيات والقدرات للقضاء على العقبات والمشاكل التى تعمل على النهوض بقطاع الصناعة.



وتابع: "إننا نسعى للاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب الاهتمام بملف الاستثمار، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة من أجل وضع خريطة استثمارية للفرص المتاحة الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر، وأيضًا التنوع فى مصادر الطاقة ."

هذا وقد استعرضت جلسات الحوار المجتمعى الذى يقام بأسوان تحت عنوان "مواد البناء نحو تنمية صعيد مصر"، والذى نظمته غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أبرز المقترحات والرؤى المستقبلية التى ناقشها الحوار المجتمعى، وتمثلت فى تنفيذ سجل صناعى للمحاجر، والتغلب على مشاكل التمويل والتسويق، وكذا دراسة إقامة مناطق للتشوين والعرض بالطرق في المناطق كثيفة المحاجر، وهو ما يساهم في تخفيف أعباء عملية نقل المنتجات، ودراسة إمكانية النقل النهرى وعبر السكك الحديدية.

وقد حضر فعاليات الحوار المجتمعى المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، والمهندس إبراهيم غالى، رئيس شعبة صناعة المحاجر، وسيد أباظة، رئيس شعبة صناعة الرخام والجرانيت، بجانب مسئولى ومديرى جمعية المستثمرين والاتحاد العربى لسيدات الأعمال والمنطقة الصناعية والمحاجر.

وأكد المهندس مجدى غازى أنه تم منح مهلة لمدة عام للمحاجر بالمحافظة التي تقوم بعملية "التحجير" في أراضٍ خاضعة لولاية هيئة التنمية الصناعية، والتي حصلت على رخصة من المحافظة، حيث إن المهلة الممنوحة للمحاجر تأتى في إطار التسهيل على المستثمرين، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المحاجر، وتيسيرًا من التنمية الصناعية على المستثمرين بأسوان، وهو ما يتماشى مع سعى الحكومة للتسهيل على المستثمرين، خاصة في محافظات الصعيد، عبر تبسيط الإجراءات لهم.

وقال المهندس مجدى غازى إن قطاع التعدين في مصر يشارك في تحقيق التنمية الصناعية باعتباره مصدرا هاما من مصادر الدخل القومى، ونعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الإقتصادية المضافة من المنتجات المحجرية والتعدينية، خاصة أن الدولة عازمة على تحقيق النمو الصناعي في ظل التسهيلات العديدة التي يتيحها مناخ الاستثمار فى الوقت الحالى، والقوانين العديدة التي تم وجار إصدارها ومنها قانون 83 لسنة 2016 والخاص بنقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة، وأيضًا قانون 15 لسنة 2017 والذى يحقق فرصة سانحة لتسيير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية في 7 أيام فقط بدلًا من 630 يومًا في الفترة السابقة، كما تم بالتوازى توفير 43 مليون متر أراضى للمصانع وتستكمل إلى 60 مليون متر بنهاية العام الحالى، فضلًا عن التشريعات المتنوعة لمساعدة المصنعين وهو ما يتطلب من المهتمين بالصناعة بضرورة تحسين استغلالها بالشكل المطلوب.

وأضاف أن أسوان لديها مناطق صناعية هامة في العلاقى وأيضًا المجمع الصناعي الجارى إنشاؤه بالجنينة والشباك والذي سيساهم في منح رخصة التشغيل للمنتفع بمجرد توافر التجهيزات بالوحدة الإنتاجية الخاصة به، وبالتوازي مع ذلك سيتم منع إيقاف وغلق أى محاجر قانونية ورسمية ومرخصة مقامة على أرض أسوان، خاصة أنه يتم حاليًا إعداد برتوكول سيتم توقيعه قريبًا بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية للاستغلال الأمثل لهذه المحاجر وتحقيق العوائد الإيجابية منها ولاسيما في ظل ما تمتلكه هذه المحافظة من الإمكانيات البشرية والموارد الطبيعية الهائلة من الطفلة والجرانيت والحجر الجيرى وغيرها من المواد الخام التى تجعل منها محافظة صناعية قوية خلال الفترة القادمة.

وأوضح مجدى غازى أنه سيتم توقيع برتوكول تنظيمى مع محافظة أسوان فيما يتعلق بعملية منح رخص للتحجير فى أراضٍ تخضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن المحافظة منحت تصاريح تحجير إلى 20 محجرا على أن يجرى التجهيز لهذا البروتوكول الفترة المقبلة، كما أن إستراتيجية التنمية الصناعية تهدف إلى خلق انسيابية والتعامل مع جميع المشكلات وحلها، سواء المستثمرين داخل المناطق الصناعية أو خارجها، مع التركيز على تبسيط كافة الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى بكل قوة للتسهيل في إجراءاتها على المستثمرين المحليين والأجانب، والسعى لجذب الاستثمارات لمحافظات الصعيد، في إطار خطة الدولة لتنمية المحافظات، ووفق العمل على رؤية مصر 2030 من أجل خلق وتوفير فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة، كما أن صناعة مواد البناء تعد أحد أهم الصناعات الرئيسية التي تسعى الحكومة لتنميتها، خاصة أنها تتداخل مع عدد من القطاعات الأخرى، وتوفر احتياجات الأسواق الداخلية إضافة إلى توجيه جزء من إنتاج مواد البناء إلى التصدير، مما يساهم في توفير العملة الصعبة والمساهمة في سد العجز في الميزان التجارى.