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أصل الحكاية

بعد إعلان إطلاقه للعام الثاني.. 7 معلومات عن ماراثون الأهرامات بالجيزة

الخميس 23/يناير/2020 - 09:00 م
ماراثون الأهرامات
ماراثون الأهرامات
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أماني إبراهيم
أُعلن عن تفاصيل النسخة الثانية من نصف ماراثون الأهرامات المقرر إقامته تحت سفح الاهرامات يوم 22 فبراير تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار وتحت إشراف الإتحاد المصرى لألعاب القوى، ويشهد الحدث مشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم ومنحهم الفرصة لعيش تجربة فريدة من نوعها في أكثر وجهات العالم عراقة.

ويستعرض صدى البلد 7 معلومات عن هذا المارثون:

1. يعود نصف ماراثون الأهرامات في نسخته الثانية هذا العام  بثلاث مسافات مختلفة وهى 21، 10 و6 كيلومترات، بالإضافة لمسارات سباق جديدة. 

2. من المتوقع أن يستقبل الماراثون 5000 رياضي من جميع أنحاء العالم للتنافس تحت سفح الأهرامات بمشاركة أكثر من 75 دولة مخلفة. 

3. سيتمكن المتسابقون من الركض على طرق ممهدة بنسبة 100% تتوافق مع المعايير العالمية بإستخدام نظام التوقيت -My Laps timing – وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في الأولمبياد.

5. مصر تستضيف كل عام ماراثون جديد؛ على المستوى الإقليمي ماراثون زايد وعلي المستوي المحلي النسخة الثانية من نصف ماراثون الأهرامات.

6. إقامة معرض رسمي في الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة قبل 3 أيام من الحدث، حتى يتمكن الرياضيين من الحصول على كافة مستلزمات السباق الخاصة بهم.

7. تتولى TriFactory تنظيم الماراثون، والتي تعد من أكبر منظمي الأحداث الرياضية في مصر، بما في ذلك سباقات الماراثون والجري والمهرجانات متعددة الرياضات وسباقات العقبات والمعسكرات التدريبية.
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