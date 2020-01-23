يقظة الشرطة بالمطرية تحبط مشاجرة بالأسلحة بين أهالي المنطقة بسبب فتاة

لقن أهالي حى المطرية عاطل علقة ساخنة لـ معاكسته فتاة أثناء سيرها بالطريق العام ، فقرر بعد الانتقام من الأهالي واستعان المتهم بـ 2 أخرين وحملوا الاسلحة النارية والبيضاء، إلا أن يقظة رجال الشرطة حالت دون وقوع المشاجرة وضبطت المتهم وبحوزتهم الاسلحة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .
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البداية كانت عندما انتقلت قوة برئاسة المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم المطرية وتمكنوا من ضبط ٣ أشخاص احدهم مصاب بجرح قطعية متفرقة بالجسم وضبط بحوزتهم على فردي خرطوش و عدد ٧ طلقات و عدد ٣ سكين .
و اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر بسبب قيام احدهم بمعاكسة احدى الفتيات بالمنطقة محل الضبط ، وقيام الأهالى بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته فقرروا الانتقام، الا ان رجال الشرطة حالوا دون وقوع ذلك ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .