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حوادث

يقظة الشرطة بالمطرية تحبط مشاجرة بالأسلحة بين أهالي المنطقة بسبب فتاة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:50 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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كتب محمد صبري
لقن أهالي حى المطرية عاطل علقة ساخنة لـ معاكسته فتاة أثناء سيرها بالطريق العام ، فقرر بعد الانتقام من الأهالي واستعان المتهم بـ 2 أخرين وحملوا الاسلحة النارية والبيضاء، إلا أن يقظة رجال الشرطة حالت دون وقوع المشاجرة وضبطت المتهم وبحوزتهم الاسلحة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .


البداية كانت عندما انتقلت قوة برئاسة المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم المطرية وتمكنوا من ضبط ٣ أشخاص احدهم مصاب بجرح قطعية متفرقة بالجسم وضبط بحوزتهم على فردي خرطوش و عدد ٧ طلقات و عدد ٣ سكين .

و اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر بسبب قيام احدهم بمعاكسة احدى الفتيات بالمنطقة محل الضبط ، وقيام الأهالى بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته فقرروا الانتقام، الا ان رجال الشرطة حالوا دون وقوع ذلك ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

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