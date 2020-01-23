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محافظات

بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح

الخميس 23/يناير/2020 - 02:08 م
مؤتمر زراعة البحيرة
مؤتمر زراعة البحيرة
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جمالات الدمنهوري
عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة مؤتمرًا موسعًا لتسيير أعمال منظومة كارت الفلاح، بمشاركة أكثر من 700 مهندس زراعي من القيادات ومديري الإدارات الزراعية والفنية والتعاونية ومسئولي كارت الفلاح بمديرية الزراعة بالبحيرة، ومناطق الإصلاح الزراعي والإدارات الزراعية والجمعيات التابعة لها.

وأكد المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المؤتمر يأتي في إطار توحيد المفاهيم وعدم تعارض الجهود والخطط ووضع خطة موحدة لسير منظومة كارت الفلاح خلال الفترة المقبلة مع  تقديم كافة السبل لراحة المزارعين ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وبعد الانتهاء من المؤتمر قامت مديرية الزراعة بتوزيع أجهزة الـPOS وأجهزة التابلت على الجمعيات الزراعية استعدادًا لإطلاق المنظومة، وذلك تحت إشراف رفعت الوكيل، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة والمهندس ناجي السيد حسن، مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندس شاهين فؤاد محمد، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومدير مشروع كارت الفلاح بمديرية الزراعة بالبحيرة والمهندس محمد حسن، والمهندس عادل بوادي، عن شركة e-Finance بالبحيرة.

ووجه المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الحملة القومية، لحصر وترقيم الثروة الحيوانية، مؤكدًا حرص الدولة والقيادة السياسية بالنهوض بأصحاب التربية المنزلية وأصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة، وسد العجز فى تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم والألبان، من أجل عمل تنمية من خلال التوسع الرأسي في الإنتاج، ورفع الحالة الاقتصادية للمربين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الترقيم يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة عن أعداد المواشي وتوزيعها الجغرافي، وكذلك وضع الخطط والبرامج المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية وتنظيم الخدمات المقدمة للمربين، ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي.
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
بحضور 700 قيادة.. زراعة البحيرة تناقش إطلاق منظومة كارت الفلاح
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