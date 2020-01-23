غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بسبب نوة الغطاس

اعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج بمحافظة دمياط اليوم، غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركه الصيد بسبب نوة الغطاس وعودة عشرات المراكب بعد خروجها بسبب ارتفاع موج البحر وسرعة للرياح.





كانت قد شهدت محافظة دمياط طقس سيئ وسقوط الأمطار على جميع أنحاء محافظة دمياط على مدار الأيام الماضية، وتحول الطريق إلى بركة من الطين والماء ومحاولات الأهالى إزاحة المياه بالشوارع وأمام منازلهم ومحالهم التجارية، حيث إن أغلب البالوعات بالشوارع مسدودة.





كما أدى ارتفاع الموج إلى عبور الأمواج لمنطقة الفنار ومشاية اللسان برأس البر وهى أزمه تكرر مع النوات الشتوية.





وفي سياق متصل أعلن ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء شكل فرق عمل للتعامل فوريا مع أي طارئ، مشيرا إلى أن الميناء لم يتأثر بتقلبات الطقس، وسارت حركة الملاحة ببوغاز الميناء بصورة لحين حدوث أى طارئ.



