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محافظات

تفاصيل أول اجتماع للجنة العليا للبحوث والتطوير بمياه الشرقية

الخميس 23/يناير/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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قسم بين الناس
انعقد اليوم الاجتماع الأول للبحوث والتطوير برئاسة السيد اللواء مهندس/شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية،  وحضور عدد من أساتذة  البحث العلمي بالجامعات المصرية وممثلى القطاعات الفنية بالشركة.

واكد فارس ضرورة الاهتمام بالأبحاث والأفكار والمقترحات المقدمة من العاملين بالشركة واهمية البحث العلمي وربطه برؤية ورسالة واهداف الشركة.

واستعرض اللائحة الخاصة بالبحوث والتطوير لمناقشتها  وخطة العمل بالإدارة وتم عمل عرض تقديمي لعدد ٨ أبحاث مقدمة من العاملين بالشركة والتي تسهم في حل المشكلات التي تواجه الشركة وتحسين الأداء وجودة المياه وتقليل الفاقد.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360


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