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محافظات

لمتابعة جودة الخدمة.. محافظ المنوفية يزور مستشفى الخطاطبة.. صور

الخميس 23/يناير/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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محمد امين
شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على مدير مستشفى الخطاطبة المركزى بالسادات بسرعة عمل حصر شامل لجميع تخصصات الأطباء بالمستشفى وأطقم التمريض وكذا الأجهزة الطبية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، للوقوف على نسب العجز والعرض عليه لاتخاذ اللازم لضمان سير العمل.

يأتي هذا فى إطار فى جولاته الميدانية للمراكز والمدن للمرور على الأجهزة الخدمية والمستشفيات والتواجد الميداني بين المواطنين.

حيث تفقد المحافظ الأقسام المختلفة وأشار مدير المستشفى بأنه يتم تجهيز أقسام الحضانة والعمليات والعناية المركزة للبدء فى استخدامهم لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، فيما استمع المحافظ لطلبات وشكاوى المواطنين ووجه المختصين بسرعة دراستها، هذا وقد وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بدارسة إمكانية التعاقد مع أطباء لسد نسب العجز ببعض الأقسام لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

كما تفقد المحافظ مستشفى السادات المركزى العام، واطمأن بنفسه من المرضى على مستوى جودة الخدمة الطبية وتقديمها بسهولة ويسر، وخلال تفقده الأقسام وجه المحافظ بسرعة مخاطبة وزيرة الصحة بشأن عمل تدخل جراحى لطفل يعانى من ضمور في خلايا المخ استجابة لشكوى أحد المواطنين والعرض عليه بما تم اتخاذه.
لمتابعة جودة الخدمة.. محافظ المنوفية يزور مستشفى الخطاطبة.. صور
لمتابعة جودة الخدمة.. محافظ المنوفية يزور مستشفى الخطاطبة.. صور
لمتابعة جودة الخدمة.. محافظ المنوفية يزور مستشفى الخطاطبة.. صور
لمتابعة جودة الخدمة.. محافظ المنوفية يزور مستشفى الخطاطبة.. صور
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