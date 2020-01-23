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توك شو

زوجة شهيد كرداسة: السيسي أخرج مصر من نفق مظلم.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 02:54 م
عامر عبد المقصود
عامر عبد المقصود شهيد مذبحة كرداسة
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ياسمين سامي
قالت نجلاء سامي، زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور قسم كرداسة، أحد الشهداء في يوم فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أن زوجها الشهيد كان يتمتع بشعبية كبيرة، بأخلاقه الحسنة. 

وتابعت زوجة الشهيد، خلال لقاء مع فضائية "اكسترا نيوز": "زوجي استشهد في مذبحة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، وهو يوم فض اعتصام رابعة والنهضة.

وعبرت "نجلاء" عن حبها لزوجها الشهيد، قائلة: "عامر مش بس كان ابن خالتي وزوجي؛ لكنه كان حب عمري، وتؤام روحي، ورفيق عمر، عامر كان يتمتع بالأخلاق الحسنة، وروح الدعابة، وكان خدوم جدا للدنيا كلها، ومفيش حد ما يعرفش عامر عبد المقصود ومفيش حد ما بكاش عليه".


وتابعت "نجلاء": "رحل من 6 سنين و45 شهر، ولكن ترك لنا ثروة كبيرة من السيرة الحسنة، كان دايما يتكلم مع ولاده إننا عايشين عشان نخدم بعض، وكان بيعلمهم العطاء، وإنهم يدوا مصر بدون حساب.

وأضافت نجلاء: "من ايام 25 يناير، كان الناس فاهمين إن الثورة هتقضي علي مصر، ولكن ربنا بعتلنا الرئيس السيسي، اللي أخرج مصر من نفق مظلم، فكان ممكن نكون زي ليبيا وسوريا والعراق ولكن ربنا نجانا".

ووجهت نجلاء، رسالة للشرطة: "انتوا واجهتوا الإرهاب، ووقفتوا وقفة رجل واحد جنب الرئيس وبلدكم، فحبوا بلدكم".

فيما قال ابن الشهيد: "انا بفتخر اني ابن الراجل ده، وإلى الان عايش على خيره، وفي خيره وسمعته، هنعيش ونرفع اسمه لأعلى مكان، ونفتخر به دائما".
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