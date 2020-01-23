زوجة شهيد كرداسة: السيسي أخرج مصر من نفق مظلم.. فيديو

قالت نجلاء سامي، زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود ، نائب مأمور قسم كرداسة ، أ حد الشهداء في يوم فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ، أن زوجها الشهيد كان يتمتع بشعبية كبيرة ، بأخلاقه الحسنة.





، خلال لقاء مع فضائية "اكسترا نيوز": "زوجي استشهد في مذبحة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013 ، وهو يوم فض اعتصام رابعة والنهضة. وتابعت زوجة الشهيد





وعبرت "نجلاء" عن حبها لزوجها الشهيد، قائلة: "عامر مش بس كان ابن خالتي وزوجي؛ لكنه كان حب عمري ، وتؤام روحي ، ورفيق عمر، عامر كان يتمتع بالأخلاق الحسنة ، وروح الدعابة ، وكان خدوم جدا للدنيا كلها ، ومفيش حد ما يعرفش عامر عبد المقصود ومفيش حد ما بكاش عليه".









وتابعت "نجلاء": "رحل من 6 سنين و45 شهر ، ولكن ترك لنا ثروة كبيرة من السيرة الحسنة، كان دايما يتكلم مع ولاده إننا عايشين عشان نخدم بعض ، وكان بيعلمهم العطاء ، وإنهم يدوا مصر بدون حساب.





وأضافت نجلاء: "من ايام 25 يناير ، كان الناس فاهمين إن الثورة هتقضي علي مصر ، ولكن ربنا بعتلنا الرئيس السيسي ، اللي أخرج مصر من نفق مظلم ، فكان ممكن نكون زي ليبيا وسوريا والعراق ولكن ربنا نجانا".





ووجهت نجلاء ، رسالة للشرطة: "انتوا واجهتوا الإرهاب ، ووقفتوا وقفة رجل واحد جنب الرئيس وبلدكم ، فحبوا بلدكم".



