موضة السبعينيات تطغى على أزياء الربيع عام 2020.. صور

بدأ مصممو للأزياء في الإفصاح عن أبرز صيحات موضة الربيع في عام 2020، لنجد أن أبرز صيحات موضة ربيع 2020 التى ركزت عليها دور الأزياء العالمية.





وسيكون من الاتجاهات الأكثر تأثيرًا فى هذا الموسم، الكروشيه والبولكا دوت وأطواق الديسكو والألوان الحيادية وستايل المونوكروم بجانب الطبعات السبعينية والأزياء المطبوعة بالورود والألوان الزاهية ونشر موقع harpersbazaar أبرز الصيحات التى سنجدها هذا الربيع، وتشمل:





سيطرت أجواء السبعينيات والديسكو لتتصدر واجهة الموضة، فاكتظت مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 بجانب الألوان الحيادية يأتى مزيج الأبيض والأسود، بالإضافة لموضة الياقة العريضة التي تعد من أبرز الصيحات لهذا العام.





بالإضافة للدانتيل بألوان الباعثة على الحياة ليحاكى ذوق كل امرأة ترغب بإطلالة أنثوية بعيدة عن المبالغة، كما تنوعت التصميمات بقصات كلاسيكية والبدل الرسمية، والكروب توب، والتنانير الطويلة بقصاتها الحيوية وألوانها الزاهية مع الزخرفات الهندسية وطبعات الورد.





كما تصدرت أيضًا موضة خلط الألوان والنقشات فى الأزياء، بجانب نقشات الكارو بأشكالها المختلفة مع السترات المتداخلة الألوان والتنورات ذات الطبقات المقتبسة من موضة التسعينيات والسترات الجلدية.





بالإضافة لوجود الفساتين الكروشية القديمة بقوة شديدة في ازياء الربيع لعام 2020، لإضافة لمحة من الأناقة والعراقة مع بعض اللمسات العصرية للتصميمات.

إليك أبرز أزياء موضة الربيع لعام 2020 ..