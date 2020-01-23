AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

من بينها موعد الانتخابات.. عاشور يعلن قرارات اجتماع مجلس المحامين

الخميس 23/يناير/2020 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب

عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الدوري اليوم، الخميس، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه، أعلن عنها النقيب العام في بث مباشر لجموع المحامين.


وأعلن "عاشور"، عن الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، مشيرا إلى أن باب التقدم بأوراق الترشح سيفتح خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن جميع المواعيد الإجرائية لاحقا، كما ستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.


كما كشف "عاشور"، عن وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير، وذلك بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، متابعا: "سيسند البناء للشركة الهندسية التابعة للوزارة".

وأعرب "عاشور"، عن فخر مجلس النقابة بأكاديمية المحاماة، التي تمثل صرحا تبدأ به المحاماة مرحلة جديدة، وستكون الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من عام 2021.


اقرأ أيضا 

مناهضة التمييز والتنميط لدى الأطفال ندوة لمنظمة المرأة العربية ضمن معرض الكتاب


وفي سياق متصل، قال "عاشور"، إن الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد وضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي بالتجمع الخامس بمنطقة الأندية على مساحة 5 أفدنة تقريبا، وذلك بعدما انتهى الاستشاري الهندسي للنقابة من التصميمات الخاصة بالنادي، وسيتم إنهاء باقي الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وعن الفيديو الترويجي لأحد المواقع الخاصة بالمحاماة، صرح نقيب المحامين، بأنه مسيء ووضع المحامي في مكانة لا تليق به، منوها إلى أن مجلس النقابة العامة كلف هيئة المكتب بالتحقيق في الأمر، وإحالة المحامين المالكين له للتأديب، وتقديم بلاغ في غير المحامين لممارسة أعمال المحاماة بما يخالف القانون، مردفا: "نخشى من أن يتعرض الجمهور لخديعة ما من خلال الموقع مما يؤثر سلبا على الصورة الذهنية للمحامين".

وفي سياق متصل، شدد نقيب المحامين، أن أهم إنجاز للمجلس الحالي لا يجب أن تدهسه العملية الانتخابية هو تنقية الجداول من غير المشتغلين، ومقاومة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.

وناشد "عاشور"، جموع المحامين بالحفاظ على تلك المكتسبات التي تعبر عن إرادة الجمعية العمومية، وعدم تعطيل العملية الانتخابية، محذرا ممن يحاولون الالتفاف حول تلك المكتسبات التي كانت قواما لجمهورية المحاماة الثانية.

من بينها موعد الانتخابات.. عاشور يعلن قرارات اجتماع مجلس المحامين
من بينها موعد الانتخابات.. عاشور يعلن قرارات اجتماع مجلس المحامين
من بينها موعد الانتخابات.. عاشور يعلن قرارات اجتماع مجلس المحامين
من بينها موعد الانتخابات.. عاشور يعلن قرارات اجتماع مجلس المحامين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب المحامين: فائض النقابة تجاوز 600 مليون جنيه.. مشروع لزيادة المعاشات إلى ٣ آلاف جنيه.. ولن نترك غير مشتغل يزاحم الآعضاء في مواردهم.. صور

عاشور: الإنفاق على العلاج تجاوز 309 ملايين جنيه.. ويكشف مشروعات لشباب المحامين.. ويؤكد: محاولات أمريكية لإشعال المنطقة العربية لصالح إسرائيل

نقيب المحامين: سيأتي يوم يكون فيه القيد بالنقابة أصعب من الانضمام للقضاء

سامح عاشور يعلن عن ثلاثة مشروعات في 2020.. انتهاء المرحلة الأولى لمبنى النقابة الجديد.. ووضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي وأكاديمية المحاماة قريبا.. ويعد بمستقبل مشرق للأعضاء

انتخابات المحامين تقترب والمنافس غائب.. منتصر الزيات يعلن تراجعه عن الترشح.. وسامح عاشور يجوب المحافظات.. ووكيل النقابة: جداول المحامين أصبحت جاهزة تماما

ترشيحاتنا

مشهد مؤثر بين السيسي ونجل شهيد الأمن الوطني في احتفالية عيد الشرطة "فيديو"

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

قضى على امبراطورية السحر والجمال.. الرئيس السيسي يكرم اللواء علاء سليم

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد في نصف نهائي بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد

فى ذكرى عيد ميلاده.. خطأ طبى سبب وفاة أحمد راتب

اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يرد على بيان الأهلي.. مرتضى منصور يعلن سياسة قناة الزمالك.. محمد صلاح يتحدى لوفرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور